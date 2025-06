2 minuti per la lettura

Sabato 7 giugno 2025, il Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza ospiterà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso letterario nazionale di narrativa breve Riccardo Sicilia.

COSENZA – Un luogo sospeso tra ricordo e futuro. È qui che prende forma il “viaggio” narrativo del concorso letterario nazionale di narrativa breve Riccardo Sicilia. Un viaggio fatto di parole, visioni e vibrazioni fuori dal tempo, che attraversa la sensibilità di un giovane prematuramente scomparso – Riccardo – capace di guardare il mondo con occhi nuovi, curiosi, profondamente umani. Sabato 7 giugno 2025, alle ore 17:00, il Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza (piazza XV Marzo) ospiterà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso, promosso dalla famiglia Sicilia Nigri con il sostegno delle associazioni “Il filo di Sophia” e “Biblioteca delle donne Fata Morgana”.

Cosenza, cerimonia di premiazione del concorso nazionale di narrativa Riccardo Sicilia

Il tema scelto — “L’io, l’oltre e l’altrove. Il viaggio andata e ritorno delle vibrazioni fuori dal tempo e dallo spazio” — è un invito audace alla scrittura come esperienza di confine, come esplorazione tra spiritualità, scienza e percezione. Un tema che rispecchia in pieno l’anima di Riccardo Sicilia: appassionato di filosofia, musica e scienze, capace di intrecciare con naturalezza emozione e pensiero.

A condurre la cerimonia saranno Pino Sassano e Marzia Paese, accompagnati dalle suggestioni sonore del musicista Aldo D’Orrico, che intreccerà i momenti salienti con la forza evocativa della musica dal vivo.

Giuria e vincitori

La giuria, presieduta da Sassano e composta da Giuseppe Bornino, Silvia Cosentino, Maria Francesca Lucanto, Gaetano Marchese, Milly Pulitanò, Ida Rende, Roberta Sicilia e Marzia Paese, ha selezionato i vincitori tra oltre 150 racconti provenienti da tutta Italia e dall’estero, testimoniando il crescente prestigio del concorso.

I vincitori:

Laura Minguell del Lungo, con il racconto “Piano forte”, si aggiudica il primo premio: un riconoscimento in denaro di 500 euro offerto dalla famiglia Sicilia;

Danilo Cannizzaro, autore di “Ballata del mostro solitario”, riceve un’opera in argento creata appositamente per l’occasione dal maestro orafo Domenico Tordo;

Marco Morrone, con “Il ventacolo”, sarà premiato con un dipinto originale della pittrice Federica Armeni.

Durante la cerimonia, verranno inoltre assegnati i Premi Speciali e annunciati i racconti selezionati fuori concorso. Tutti i testi premiati — insieme ad altri scelti dalla giuria — saranno pubblicati nell’antologia a cura della casa editrice Officine Editoriali di Cleto.

Il concorso Riccardo Sicilia è un atto di memoria viva, un laboratorio di pensiero, una celebrazione della parola come ponte tra il visibile e l’invisibile. Sabato, Cosenza accoglierà scrittori, artisti e lettori per un appuntamento che è già una promessa: continuare a cercare, raccontare, attraversare l’altrove.