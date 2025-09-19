Unical, torna la Notte dei Ricercatori

1 minuto per la lettura

Notte dei Ricercatori all’Unical, dodicesimo anno consecutivo per l’evento in programma venerdì 26. Visite guidate, laboratori, incontri e concerti

ARCAVACATA (CS) – Per il dodicesimo anno consecutivo l’Università della Calabria ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici “SuperScienceMe”, in programma venerdì 26 settembre. L’iniziativa rientra tra i nove progetti italiani finanziati dalla Commissione europea. Coinvolge, oltre all’Unical, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università della Basilicata, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Regione Calabria.

NOTTE DEI RICERCATORI, IL PROGRAMMA



La giornata inizierà alle 8:30 nel campus di Arcavacata, con visite guidate, laboratori e attività aperte al pubblico. In piazza Vermicelli sarà allestita l’“Agorà Pnrr”, spazio dedicato alla presentazione dei progetti di ricerca finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. All’Orto botanico sarà attivo uno spazio di yoga e mindfulness. Per la sezione “L’Università dei bambini” sono previsti laboratori scientifici, attività ludico-ginniche e un percorso di ricerca sociale dedicato ai temi della pace.

COME PRENOTARE LE ATTIVITÀ



Tutte le attività possono essere prenotate tramite il sito ufficiale di SuperScienceMe. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, la manifestazione si sposterà a Cosenza, lungo Corso Mazzini, con stand, esperimenti, animazione per bambini, visite nel centro storico e percorsi di Nordic Walking.

IL CONCERTO DI FRANCO 126

Il programma si concluderà la sera, con il ritorno nel campus: alle 21 è previsto il concerto gratuito di Franco126, preceduto dall’esibizione del cantautore calabrese Speedy.