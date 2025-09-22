Una vela per tutti: Il mare come spazio di libertà e inclusione.

2 minuti per la lettura

Una barca confiscata a Corigliano-Rossano diventa “una vela per tutti“, simbolo di inclusione per le persone con disabilità.

L’associazione Tuttinsieme OdV, attiva nel territorio di Corigliano-Rossano, desidera sottoporre alla vostra attenzione un progetto di forte impatto sociale e simbolico, realizzato in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Mirto Crosia. L’iniziativa nasce da un’idea semplice ma potente: la disabilità può essere “deviata”, superata, affrontata con dignità e con il supporto di una comunità che crede nelle pari opportunità. Non si tratta solo di accessibilità, ma di appartenenza, partecipazione e rispetto. In questo spirito, abbiamo scelto di utilizzare “Eleos”, una barca a vela ormeggiata presso il porto di Sibari, confiscata ai trafficanti di esseri umani e alla criminalità organizzata, oggi restituita alla collettività come simbolo di legalità, giustizia e rinascita.

Su Eleos tutti possono salire a bordo: anche le persone con disabilità, anche chi fino a ieri si è sentito escluso dal mare e dalla bellezza. Questa esperienza vuole lanciare un messaggio forte: il mare è di tutti. E l’amore per il mare, come quello per la terra, non conosce barriere. Ai più piccoli vogliamo insegnare quanto sia importante non sporcare, non gettare a terra ciò che inquina, ma soprattutto non gettare a terra i sogni, la solidarietà, il rispetto.

Alle persone con disabilità vogliamo offrire la possibilità concreta di abbattere muri, anche quelli invisibili, anche quelli burocratici, che troppo spesso ostacolano l’accesso alla normalità. Insieme alla Lega Navale di Mirto Crosia, Tuttinsieme OdV desidera far sapere a tutti che un’altra realtà è possibile: una realtà in cui si può amare, fare, partecipare – senza barriere. Vi saremmo grati se voleste dare visibilità a questa iniziativa attraverso i vostri canali ufficiali, contribuendo così a diffondere un messaggio di speranza, legalità e inclusione che parte dalla nostra Calabria e parla a tutti.