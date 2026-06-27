Amante Comics 2026, ad agosto la nona edizione: ecco date e ospiti

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“Who run the world” il titolo di questa nona edizione di Amantea Comics 2026, il festival indipendente dedicato alla cultura pop che torna ad agosto; Ecco le date e gli ospiti

Torna per la sua nona edizione Amantea Comics, il festival indipendente dedicato alla cultura pop, promosso dall’Associazione Culturale Amantea Comics per Stefania Mari.

L’evento continua, da nove anni, a vivere nel ricordo e nelle passioni di Stefania Mari, figura ispiratrice del progetto, prematuramente scomparsa nel 2017. Dal 2018, l’evento che si tiene ad Amantea vuole rappresentare un esempio di come il dolore della perdita possa trasformarsi in un’occasione di condivisione, dando valore alla memoria attraverso un impegno attivo a favore della comunità.

WHO RUN THE WORLD

L’edizione 2026, intitolata “Amantea Comics – WHO RUN THE WORLD”, si terrà il 21 e 22 agosto nei consueti appuntamenti pomeridiani presso il Parco Comunale La Grotta.

Due le tematiche principali che guideranno incontri, dibattiti e mostre: gli 80 anni dalla pubblicazione in Francia de Il Piccolo Principe e la figura femminile nel mondo pop.

Due le voci del doppiaggio italiano che arriveranno ad Amantea per l’occasione: Sara Giacopello e Dimitri Winter, interpreti rispettivamente di personaggi già iconici come Vee (Disney Vampirina: Teenage Vampire) e Laufen (Frieren), Hisashi Mitsui (The First Slam Dunk) e Joseph Joestar (Le Bizzarre Avventure di JoJo), che incontreranno il pubblico.

IL MONDO DELL’ILLUSTRAZIONE

Non mancherà anche quest’anno, per la sua quinta edizione, il contest per illustratori dedicato al talento e alla creatività che continuano a rendere vivo lo spirito del festival e a custodire le passioni di Stefania Mari. Come dal suo principio nel 2021, il contest proporrà agli artisti un tema diverso, invitandoli a confrontarsi attraverso il proprio sguardo, sensibilità e linguaggio visivo. Illustratori da tutta Italia saranno chiamati a interpretare la traccia scelta per questa edizione, trasformandola in immagini capaci di raccontare idee, visioni e immaginari. Al miglior disegno sarà assegnato un premio da una giuria tecnica. Il contest aprirà il 1° luglio, con invio delle illustrazioni entro il 31 dello stesso mese. Tutte le informazioni saranno disponibili sui canali social dell’evento.

Il mondo dell’illustrazione sarà inoltre protagonista anche con l’Ink Ring, una sfida tra illustratori provenienti da tutta la Calabria, già accolta con grande entusiasmo nelle scorse edizioni. Gli artisti parteciperanno a coppie e si confronteranno all’interno di un piccolo “ring creativo”, in un dialogo diretto fatto di segno, improvvisazione e immaginazione.

Attorno ai temi scelti, si alterneranno momenti di divulgazione scientifica, incontri e dibattiti, insieme a uno spazio dedicato al gioco in tutte le sue forme: giochi da tavolo, giochi di ruolo e attività partecipative, oltre a momenti di disegno collettivo e condivisione creativa.

IL PICCOLO PRINCIPE – 80 ANNI DI UN CLASSICO SENZA TEMPO

In occasione degli 80 anni dalla prima pubblicazione in Francia de Il Piccolo Principe, il festival propone un ricco programma di iniziative dedicate a uno dei testi più amati di sempre.

Tra le attività in programma: un reading accompagnato da una sessione di live painting e musica dal vivo sui temi delle parole senza tempo di Antoine De Sant Exupery; una mostra di oltre ottanta volumi provenienti da tutto il mondo, parte della collezione privata di Stefania Mari, con inaugurazione prevista dal 25 luglio presso la Biblioteca Comunale di Amantea, visitabile per tutto il mese di agosto.

LA FIGURA FEMMINILE NEL MONDO POP

La seconda giornata sarà dedicata alla rappresentazione della donna nella cultura pop contemporanea, attraverso incontri con ospiti, talk e mostre, tra cui una organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Napoli Mostra (corso di Design della Comunicazione), che verrà approfondita nel programma ufficiale.