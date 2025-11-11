Rende, il Centro Polifunzionale Uici compie dieci anni

1 minuto per la lettura

Il Centro Polifunzionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cosenza con sede a Rende festeggia l’importante traguardo dei dieci anni d’attività

RENDE (CS) – Il Centro Polifunzionale UICI di Rende si prepara a celebrare un decennio di attività. Un traguardo significativo di crescita e solidarietà che lo ha reso un punto di riferimento per l’inclusione delle persone con disabilità visiva nell’intero territorio cosentino. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Cosenza invita la comunità all’evento celebrativo che si terrà il 13 novembre 2025 a partire dalle ore 15,30. Dieci anni di progetti, formazione, sostegno alle famiglie e promozione dell’autonomia personale resi possibili grazie al costante impegno di soci, operatori, volontari e istituzioni.

UN CONVEGNO A RENDE SUI TRAGUARDI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE

Il cuore della celebrazione sarà dunque un convegno celebrativo dedicato ai traguardi raggiunti dal Centro e alle prospettive future che guideranno le attività dell’Uici nei prossimi anni. L’incontro vedrà la partecipazione di autorità, istituzioni, operatori e associazioni del territorio. I partecipanti avranno poi l’opportunità di assistere a una serie di momenti dimostrativi delle iniziative e dei laboratori che l’Uic realizza quotidianamente con grande passione e dedizione. L’Uici invita quindi “calorosamente tutti a festeggiare insieme un percorso fatto di solidarietà, collaborazione e crescita condivisa”.