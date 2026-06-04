Rende, i festeggiamenti civili per Maria SS. di Costantinopoli

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Partecipazione, emozione e appartenenza per le tre serate organizzate dalla Pro Loco Rende “Arintha” nell’ambito dei festeggiamenti civili dedicati a Maria SS. di Costantinopoli

RENDE (COSENZA) – Grande partecipazione, emozione e un forte senso di appartenenza hanno accompagnato le tre serate organizzate dalla Pro Loco Rende “Arintha” nell’ambito dei festeggiamenti civili dedicati a Maria SS. di Costantinopoli. Tre appuntamenti, quelli del 24, 25 e 26 Maggio, che hanno saputo trasformarsi in autentici momenti di incontro, memoria e condivisione, riportando al centro il valore della comunità e delle tradizioni rendesi.

LE TRE SERATE DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI

La prima serata è stata un intenso viaggio nella memoria storica del territorio e della festa stessa. I presenti hanno potuto assistere alla proiezione di vecchi filmati, dal 1942 fino ai giorni nostri; un emozionante viaggio nel tempo che ha permesso di rivivere immagini, volti e tradizioni custodite nella memoria collettiva della città. Le proiezioni sono state intervallate da momenti musicali dal vivo curati da Tony Vivacqua, accompagnato dagli ospiti e cantanti locali Rosario Live e Walter Gentile, che hanno regalato al pubblico performance molto apprezzate.

La seconda serata ha visto l’esibizione della Banda Musicale “Città di Rende”, che ha proposto un repertorio ampio e coinvolgente, spaziando dalle tradizionali marce bandistiche a celebri brani della musica leggera appartenenti al patrimonio musicale italiano, fino a emozionanti colonne sonore tratte da film molto amati dal pubblico. Un’esibizione apprezzata e partecipata, capace di unire tradizione e modernità attraverso la musica.

L’OMAGGIO AD ANTONIO SCAGLIONE

Il concerto, diretto dal Maestro Edilio Adami, ha visto il ricordo di Antonio Scaglione, prematuramente scomparso proprio nel giorno della festa di Costantinopoli. Antonio faceva parte della Banda Musicale “Città di Rende” e il tributo a lui riservato ha rappresentato uno dei momenti più intensi e commoventi dell’intera manifestazione.

La terza e ultima serata ha celebrato l’arte della danza e della musica. Sul palco si sono esibiti gli allievi della scuola “University of Dance” della maestra Rossella Marano e i “tangueri” della scuola “Calabriatango” del maestro Ciccio Aiello, che hanno conquistato i presenti con performance eleganti e coinvolgenti. Tra un’esibizione e l’altra, il pubblico ha avuto il piacere di ascoltare il soprano Federica Tavernise, che con la sua straordinaria voce ha interpretato brani del repertorio classico, leggero e operistico, regalando momenti di autentica emozione.

LA SODDISFAZIONE DELLA PRO LOCO “ARINTHA”

La Pro Loco di Rende “Arintha”, nella persona del Presidente Concetta Nicoletti, esprime grande soddisfazione e orgoglio per essere riuscita a offrire alla cittadinanza spettacoli e iniziative capaci di coinvolgere persone di tutte le età, valorizzando cultura, tradizioni, e rafforzando il legame con le radici che da sempre rappresentano un patrimonio prezioso per la comunità rendese.

Un ulteriore motivo di orgoglio è stato il generoso contributo di tutti gli artisti coinvolti, che si sono esibiti a titolo completamente gratuito, mettendo il proprio talento al servizio della comunità, animati esclusivamente dal desiderio di collaborare con l’Associazione, con il Comitato e con il parroco Don Domenico Sturino.