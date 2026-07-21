La Biennale di Cosenza al Castello Normanno-Svevo

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Dal 31 luglio al 30 agosto il Castello Normanno-Svevo ospiterà la seconda edizione della Biennale di Cosenza

COSENZA – Riapre uno dei luoghi simbolo della città di Cosenza e lo fa attraverso l’arte. Dal 31 luglio al 30 agosto 2026 il Castello Normanno-Svevo di Cosenza ospiterà la seconda edizione della Biennale di Cosenza – Arte 2026, promossa dall’Associazione Civitas Solis Cosenza APS, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria attraverso i fondi PAC Calabria, e con il patrocinio del Comune di Cosenza.

L’inaugurazione è in programma venerdì 31 luglio alle ore 19.30, alla presenza del Sindaco di Cosenza Franz Caruso, con la partecipazione degli ospiti d’onore Cesare Berlingeri e Alfredo Pirri, due tra i più autorevoli protagonisti della ricerca artistica italiana, chiamati a fare da prestigiosi ambasciatori dell’iniziativa. Seguiranno gli interventi di Boris Brollo, Curatore della sezione Ospiti, di Giuseppe Siano, Teorico dell’Arte e autore dei testi critici delle sezioni Maestri ed Emergenti, e di Stefania Maranzano, Presidente della Biennale, che inaugurerà ufficialmente l’edizione 2026.

UN MODELLO CULTURALE

La manifestazione è molto più di una semplice esposizione artistica: è un progetto culturale che coniuga promozione del territorio, ricerca artistica e attenzione alla parità di genere.Grazie alla concessione dell’Amministrazione comunale, la storica fortezza torna quindi ad aprire il cancello ai cittadini e ai visitatori dopo un periodo di chiusura al pubblico, restituendo alla città uno dei suoi luoghi storicamente più rappresentativi. Per l’intero mese di agosto il Castello sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00, con ultimo ingresso alle 12.30, offrendo a turisti e cittadini la possibilità di riscoprire un patrimonio storico di straordinario valore, attraverso il linguaggio dell’arte visiva.

LE SEZIONI DELLA BIENNALE DI COSENZA

La manifestazione conferma il modello culturale già sperimentato con successo nella prima edizione, articolato in tre sezioni espositive. La Sezione Maestri rende omaggio celebrando due protagonisti della scena artistica, un uomo e una donna, due artisti calabresi maturi protagonisti di percorsi consolidati nel panorama artistico nazionale e internazionale. I testi critici di questa sezione, anche per questa edizione sono affidati alla penna acuta del teorico dell’arte Giuseppe Siano.

La Sezione Ospiti, affidata per la seconda edizione alla curatela del critico veneto Boris Brollo, riunisce a Cosenza sette artisti storicizzati provenienti da tutta Italia, con una significativa presenza femminile. Si tratta di autori già ampiamente riconosciuti dalla critica e dal sistema dell’arte, chiamati a confrontarsi in un dialogo di linguaggi e sensibilità differenti.

Particolare attenzione è riservata poi alla Sezione Emergenti, il cuore pulsante della manifestazione, dedicata ai giovani artisti under 40 calabresi o legati alla Calabria. Realizzata in collaborazione con il contest Onda Creativa, la sezione intende valorizzare nuove energie emergenti, offrendo spazio ai talenti del territorio e contribuendo così alla costruzione di una nuova generazione di protagonisti dell’arte.

DICIOTTO ARTISTI NELLA RASSEGNA

Complessivamente saranno 18 gli artisti presenti in questa seconda edizione, in un percorso espositivo che coniuga esperienza, ricerca e nuovi linguaggi espressivi. Accanto alla mostra, il programma propone anche eventi collaterali che rafforzano il dialogo tra arte, formazione e territorio. Gli ospiti d’onore Cesare Berlingeri e Alfredo Pirri hanno infatti già avviato un percorso di lezioni magistrali rivolte agli studenti del Liceo Artistico “Lucrezia della Valle” di Cosenza, contribuendo a creare un ponte tra i grandi maestri dell’arte e le nuove generazioni.

Tra gli appuntamenti più innovativi figura quello di sabato 15 agosto, con il “Déjeuner sur l’herbe”, un suggestivo picnic sul prato del Castello, accessibile su prenotazione, con pranzo al sacco. Seguito dal concerto “Saluto al Sole”, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giacomantonio di Cosenza, quale momento d’incontro tra arte visiva e musicale. L’esposizione si concluderà lunedì 31 agosto preceduta dal finissage affidato a Renato Guzzardi, intellettuale e divulgatore culturale, previsto per la mattina di domenica 30 agosto.

LE PAROLE DI MARANZANO

«La Biennale di Cosenza – evidenzia Stefania Maranzano – presidente dell’Associazione Civitas Solis Cosenza – nasce con l’obiettivo di fare dell’arte uno strumento di valorizzazione del territorio, di crescita culturale e di promozione del patrimonio storico. Intende offrire nuove opportunità di crescita e visibilità agli artisti e contribuire a contrastare la fuga dei talenti dal territorio. Ospitare l’esposizione nel complesso monumentale del Castello rappresenta un importante riconoscimento per gli Artisti: uno dei luoghi più rappresentativi della città diventa il palcoscenico che dà valore al loro lavoro e offre alla loro ricerca la visibilità che merita.»

Con questa seconda edizione la Biennale consolida così il proprio ruolo nel panorama culturale regionale, proponendo un progetto che unisce tutela del patrimonio, promozione dei linguaggi contemporanei, sostegno ai giovani talenti e rilancio di uno dei luoghi più rappresentativi della storia di Cosenza.