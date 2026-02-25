Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza: Emanuele Cardi è il nuovo direttore

3 minuti per la lettura

Il docente di Organo e attuale vicedirettore, Emanuele Cardi, eletto con 76 voti guiderà Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza fino al 2029. Continuità, radicamento nel territorio e visione internazionale le direttrici del nuovo mandato.

COSENZA — Cambio della guardia al vertice del Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. Sarà il M° Emanuele Cardi il nuovo direttore dell’istituzione cosentina per il triennio accademico 2026–2029. Il verdetto è arrivato nella serata di oggi (25 febbraio), al termine delle operazioni di voto che hanno coinvolto il corpo docente: Cardi è stato eletto già al primo scrutinio con una solida maggioranza di 76 voti, un risultato netto che certifica la fiducia ampia e trasversale della comunità accademica nei confronti del suo profilo. Docente di Organo e attuale vicedirettore, Cardi succede al M° Francesco Perri, protagonista negli ultimi anni di un percorso di apertura e consolidamento del ruolo del Conservatorio nel tessuto culturale regionale. L’insediamento ufficiale del nuovo direttore è previsto per il 1° novembre 2026, data che segnerà l’inizio formale del mandato.

Emanuele Cardi è il nuovo direttore del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza: una scelta nel segno della continuità

L’elezione di Cardi si inserisce nel solco di un percorso già tracciato. A sottolinearlo è stato lo stesso neo direttore, visibilmente emozionato subito dopo la proclamazione: «Sono molto felice — ha dichiarato — perché questa elezione avviene nel segno di un percorso di continuità importante per il nostro istituto. È la conferma che il lavoro svolto in questi anni ha tracciato una strada condivisa e virtuosa». Parole che riflettono una visione chiara: proseguire il processo di crescita avviato negli ultimi anni, rafforzando al tempo stesso l’identità culturale e formativa del Conservatorio.

Emanuele Cardi: un profilo di prestigio internazionale

Organista di fama internazionale, interprete apprezzato e docente stimato, Emanuele Cardi rappresenta una figura di alto profilo artistico e accademico. La sua attività si distingue per la profonda attenzione alla valorizzazione del patrimonio organario e della musica sacra, ambiti che potrebbero assumere un ruolo centrale nelle future strategie didattiche e culturali dell’istituto.

La sua nomina è stata accolta con soddisfazione anche dal direttore uscente Francesco Perri, che ha evidenziato il valore della continuità istituzionale: «Questo risultato rappresenta un’occasione straordinaria per il nostro Conservatorio perché premia un percorso che ha visto la nostra istituzione aprirsi come mai prima d’ora al territorio. In questi anni abbiamo lavorato instancabilmente per rendere il “Giacomantonio” un motore di sviluppo culturale, sociale ed economico per la Calabria. L’elezione di Emanuele Cardi garantisce che questo legame profondo con il territorio non solo continui, ma si rafforzi ulteriormente nel segno dell’eccellenza e dell’innovazione».

Le congratulazioni della governance

Soddisfazione anche da parte del Presidente del Conservatorio, Roberto Gaudio, che ha rivolto al nuovo Direttore parole di stima e fiducia: «A lui vanno le congratulazioni per questo prestigioso risultato e gli auguri di buon lavoro, affinché prosegua nell’opera finora egregiamente condotta dal Direttore Francesco Perri e porti l’istituzione musicale che mi onoro di presiedere a sempre maggiori traguardi».

Una nuova fase per il Conservatorio cosentino

L’elezione di Emanuele Cardi apre ora una nuova fase per il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, chiamato a consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per l’alta formazione musicale nel Mezzogiorno e come presidio culturale strategico per l’intero territorio calabrese. La larga convergenza registrata alle urne non rappresenta soltanto un’investitura formale, ma il segnale di una comunità accademica che sceglie coesione e continuità per affrontare le sfide future. Tra tradizione e innovazione, il Conservatorio si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, affidandosi alla guida di un musicista e docente che ne conosce profondamente identità, potenzialità e prospettive.