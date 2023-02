Castrovillari, Nicoletta Bauleo nuovo presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati

2 minuti per la lettura

CASTROVILLARI (CS) – L’avvocato Nicoletta Bauleo è il nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del foro di Castrovillari. L’elezione ieri durante la prima riunione indetta dal consigliere anziano e presidente uscente, Franco Camodeca, del neo-Consiglio dopo l’esito delle elezioni del 6 e 7 febbraio scorso.

L’avvocato Nicoletta Bauleo è la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio degli Avvocati (Coa) nel foro di Castrovillari e lo guiderà per il prossimo quadriennio. Un Consiglio completamente rinnovato nelle sue cariche e che punta praticamente tutto sulle donne. Vicepresidente è stato nominato Domenico Laghi, segretario Angela Bellusci, tesoriere Rosa Ciucciù.

Un Consiglio equilibrato, per provenienza e ruoli, che mette al centro gli interessi primari della categoria, fuori da ogni campanilismo. Così come in un clima di serena collaborazione, con dieci voti a favore e cinque astenuti, si è svolta l’elezione di presidente e cariche a seguire. L’avvocato Nicoletta Bauleo, già vicepresidente nella legislatura Laghi, stimata e apprezzata professionista, operante nel settore da oltre trent’anni, è responsabile del settore Civile e del Diritto di Famiglia, all’interno dello studio legale Ettore Zagarese, noto penalista e suo marito.

Dopo gli studi classici al Liceo “San Nilo” di Rossano, si laurea a Perugia con una tesi in Diritto finanziario, sull’Autonomia finanziaria degli enti locali. Madre di due figli, ha una spiccata abilità nel dirimere problematiche con una gentilezza fuori dalla norma, ma nel contempo con decisa fermezza.

«È un giorno importante e felice per me – dichiara l’avvocato Bauleo -, voglio intanto ringraziare e non per stantio rito ma con sincero affetto quanti mi hanno votato nel corso dell’elezione e i colleghi che mi hanno scelto come guida per un ruolo di così alto prestigio e allo stesso tempo responsabilità. Ringrazio anche per il lavoro svolto chi mi ha preceduta e se oggi è festa, da domani si inizia a lavorare, con un unico scopo, la difesa della categoria forense, che rappresento, nella sua totalità».