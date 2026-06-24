UNICAL VOICE – Benessere psicofisico centro dell’ateneo

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Dallo yoga alla mindfulness, passando per il counseling psicologico e le attività all’aria aperta: l’Università della Calabria promuove iniziative dedicate al benessere psicofisico degli studenti. Un percorso che mette al centro la salute mentale, le relazioni umane e la qualità della vita universitaria.

L’Università della Calabria ha avviato diverse iniziative volte a tutelare il benessere psicofisico degli studenti, tra cui yoga e mindfulness transpersonale, curate dal Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo nell’ambito del Progetto PRO-BENE 2.0. Questi progetti testimoniano l’attenzione da parte dell’Università della Calabria nei confronti di una concezione di salute che non considera esclusivamente il benessere fisico, ma anche l’aspetto psicologico.

È la scienza a dimostrarci come queste due sfere siano strettamente collegate: l’equilibrio mentale rafforza il sistema immunitario, riduce il rischio di sviluppare dipendenze e regolarizza i ritmi circadiani, permettendo un recupero muscolare e cellulare ottimale. Per molti studenti e molte studentesse, l’università rappresenta la prima occasione di distacco dalla famiglia e una realtà totalmente nuova in cui immergersi.

COUNSELING, YOGA E NUOVE RELAZIONI

In questo contesto, attività di gruppo come la recitazione, lo yoga e il pattinaggio possono costituire un’opportunità concreta di conoscere nuove persone e instaurare amicizie. La natura, in tutto ciò, non fa solo da sfondo: si configura come un elemento fondante delle attività stesse. La frenesia della vita quotidiana può essere ridimensionata rifugiandosi nello spazio estemporaneo e onirico della natura. Inoltre, il colore verde contribuisce a ridurre lo stress, a facilitare la concentrazione e la creatività, garantendo benefici anche per lo studio.

Di seguito alcune testimonianze da parte di studentesse e studenti dell’Unical. Giulia, 25 anni, ci ha raccontato la sua esperienza: «Avevo quasi terminato la triennale, eppure, tra le altre cose, un esame mi procurava stress. Grazie al Counseling ho avuto modo di confrontarmi con figure competenti come psicologi e psicoterapeuti». Gino Mariano, 21 anni, enfatizza l’importanza di un buon sonno sul benessere mentale: «Molti studenti credono di ottimizzare i tempi dedicando le ore notturne allo studio. In realtà, così facendo, si compromette la qualità dell’apprendimento». Emily, 19 anni, sostiene i benefici di attività come lo yoga e la meditazione: «ci permettono di riconoscere e calibrare le nostre emozioni. In questo modo, sarà più facile individuare un punto di equilibrio interiore».

IL CASO MIRIAM INDELICATO COME MONITO

Tragici casi di cronaca, come quello che ha visto come protagonista Miriam Indelicato, testimoniano l’importanza per i giovani e le giovani di ricevere, se necessario, assistenza psicologica da parte di figure competenti, di prendersi cura di sé e di poter contare sugli affetti, per non rischiare di cadere nel baratro. La ragazza originaria della Sicilia e frequentante l’università a Roma, è stata ritrovata senza vita in data 16 aprile, il giorno prima della sua laurea. Verifiche precedenti hanno, però, dimostrato che la ragazza non era più iscritta da tempo all’ateneo.

Lo stress eccessivo alimenta una spirale di negatività che investe le relazioni umane. Al contrario, queste attività permettono di riconnettersi con gli altri e con la parte più profonda di sé. Inoltre, aiutano a riflettere circa la direzione verso cui orientare le proprie azioni, passaggio molto rilevante nelle vite delle studentesse e degli studenti delle università, che compiono passi importanti verso il loro futuro.

In un’epoca in cui la produttività e l’efficienza si affermano come valori dominanti, attività come lo yoga contribuiscono a ristabilire la centralità del benessere della persona all’interno della società.