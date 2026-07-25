Rilevare patologie di cuore e sangue senza prelievi: lo studio Unical

2 minuti per la lettura

RILEVARE e monitorare le patologie infiammatorie del cuore e del sangue senza ricorrere a prelievi ematici: è l’obiettivo della tecnologia a microonde sviluppata all’interno dell’Unical, che nei giorni scorsi ha portato al deposito di un prestigioso brevetto nazionale. Il progetto scaturisce da una virtuosa collaborazione di ricerca tra Sandra Costanzo – professoressa ordinaria di Campi elettromagnetici e responsabile del laboratorio Ermias (ElectRomagnetics, MIcrowaves and Antennas for Sensing and diagnostics) – e Antonio Curcio – direttore della Cardiologia Universitaria e della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare.

L’integrazione tra competenze ingegneristiche, tecnologiche e mediche ha consentito di sviluppare una soluzione altamente innovativa, sperimentata attraverso un percorso teorico-sperimentale condotto in collaborazione tra Ateneo e struttura ospedaliera.

La ricerca, infatti, si è sviluppata attraverso l’analisi diretta dei pazienti ricoverati all’Ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza, dove Antonio Curcio dirige l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica, attraverso le attività condotte nel laboratorio Ermias dell’Università della Calabria, di cui è responsabile Sandra Costanzo.

La documentazione brevettuale, curata con il supporto dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo e di professionisti della proprietà industriale, «ha ottenuto una valutazione straordinaria da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo, che ha pienamente riconosciuto l’autenticità delle rivendicazioni presentate dai due inventori». È quanto si legge in una nota stampa.

L’innovazione potrebbe avere un impatto notevole sul futuro della diagnostica medica. La possibilità di individuare precocemente e monitorare in tempo reale patologie altamente diffuse, in maniera assolutamente non invasiva e con tempi di risposta rapidissimi, consentirà infatti ai medici di gestire in maniera sempre più appropriata il paziente critico affetto da sindrome infiammatoria mio-pericardica.

Infine, questa tecnologia nata all’Unical offrirà agli assistenti medici in formazione specialistica un’occasione unica per apprendere il trattamento delle patologie del sangue e del cuore con un innovativo approccio multidisciplinare. E proprio la multidisciplinarità è uno dei tanti punti di forza dell’Università della Calabria.