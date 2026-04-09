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Lo scorso 26 e 27 marzo, si è tenuta la Quinta Giornata Nazionale Acceleratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso l’Unical, in collaborazione con l’infrastruttura di ricerca Star.

Gli acceleratori di particelle presentano innumerevoli applicazioni anche in altri campi come diagnostica per immagini, terapia oncologica e tracciamento di polimeri. Ciò rende la ricerca e il progresso tecnologico in quest’ambito molto rilevanti. Ad esempio possono essere prodotti dei radioisotopi per le case farmaceutiche che poi li trasformano in radiofarmaci, come accade presso i Laboratori Nazionali di Legnaro.

Quest’anno la giornata è stata organizzata in collaborazione con l’infrastruttura di ricerca Star, polo tecnologico dell’Unical, che di recente ha celebrato la sua prima accensione. Il cuore di Star è il suo acceleratore che viene utilizzato per la microtomografia, una tecnica che consente di visualizzare l’interno di un campione. Ci sono inoltre 6 laboratori che danno la possibilità agli utenti di avere tutto in un unico posto.

L’evento è stato un’occasione per confrontarsi in merito a progetti in corso e presentarne di nuovi, discutendo anche su come supportarli e finanziarli, fondi e collaborazioni infatti sono cruciali per il loro sviluppo. Uno spazio dedicato anche alla premiazione delle migliori tesi magistrali e agli aggiornamenti su altri progetti e collaborazioni Infn come l’Einstein Telescope.

A conclusione dell’evento, una discussione sul rapporto tra il mondo degli acceleratori e quello universitario ha mostrato diverse prospettive per i giovani. La scelta di svolgere qui in Unical questo evento conferma l’avanguardia dell’ateneo in merito al progresso scientifico e apre la strada ad altre possibili manifestazioni di questo tipo volte ad arricchire e a far riscoprire il nostro territorio.