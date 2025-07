CREAMARE: The Game- Il Mediterraneo si gioca in 3D

3 minuti per la lettura

Dal progetto europeo Creamare, un videogioco sviluppato dallo spin-off 3D Research. Racconta il legame tra l’uomo e oceano: tra archeologia sommersa, ecosistemi in pericolo e tecnologia immersiva

Immagina di trovarti in un museo, circondato da reperti marini e tesori del passato. All’improvviso, un verme gigantesco irrompe tra le teche, distruggendo tutto. No, non è un sogno (o un incubo), ma l’inizio di CREAMARE: The Game. Un’avventura single-player in cui la fantasia incontra la scienza, e il gaming diventa uno strumento per divertire, istruire e far riflettere.

3D Research, azienda indipendente nata come spin-off accademico da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università della Calabria, ha sviluppato il videogioco, disponibile gratuitamente su Steam ed Epic Games Store. CREAMARE: The Game è uno dei principali risultati dell’omonimo progetto europeo CREAMARE, finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma Europa Creativa. Il suo obiettivo? Promuovere un nuovo rapporto tra uomo e oceano avvalendosi di strumenti digitali innovativi. Sensibilizzando sulle minacce ambientali, la salvaguardia degli ecosistemi marini e la valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso.

La missione del protagonista è tanto ambiziosa quanto urgente: recuperare manufatti storici sommersi e ripristinare il benessere dei fondali. Per farlo dovrà combattere specie aliene invasive, rimuovere plastiche e chiazze di petrolio, salvare creature marine intrappolate dai rifiuti. Ricostruire la memoria culturale dei fondali.

Con il supporto di J450N, un piccolo drone ironico e tagliente, il giocatore affronta ogni missione in ambientazioni realistiche, immergendosi in un Mediterraneo ricco di misteri. Completando le varie missioni, si sbloccano progressivamente nove siti archeologici reali, dislocati in diversi paesi del bacino del Mediterraneo, tra cui il Relitto del Lombardo (Isole Tremiti) e il Relitto di Torre Santa Sabina (Puglia).

Realtà virtuale e fotogrammetria 3D

I fondali sommersi sono stati perfettamente ricreati con fotogrammetria in 3D, una tecnologia all’avanguardia che consente di generare ambienti ultra-realistici a partire dai dati raccolti direttamente sul campo. Ogni sito esplorato non è solo una sfida di gioco, ma anche una lezione di archeologia e sostenibilità, arricchita da curiosità scientifiche, contesto storico e sound design immersivo.

Di seguito riportiamo un estratto dal comunicato stampa ufficiale del progetto che spiega in modo sintetico e diretto le caratteristiche principali del gioco:

“In questa avventura single-player, il protagonista si imbarca in un viaggio subacqueo tra antichi relitti e reperti archeologici che raccontano millenni di storia. Con la missione di salvare l’oceano dalle minacce ambientali, sconfiggere una creatura mostruosa venuta dal futuro e mettere in salvo preziosi manufatti. Ad accompagnarlo un drone ironico, J450N, e strumenti futuristici che rendono l’esperienza più interattiva. Dopo mesi di intenso lavoro, CREAMARE: The Game è stato lanciato ufficialmente nella sua edizione GOLD lo scorso 20 maggio.

Tra le novità dell’ultimo aggiornamento, è ora possibile esplorare liberamente tutte le nove località subacquee, alcune delle quali italiane, come il Relitto di Torre Santa Sabina (Puglia) e il Relitto del Lombardo (Isole Tremiti), con nuovi dettagli narrativi e un sound design immersivo.

Nato all’interno del progetto CREAMARE, co-finanziato dall’Unione Europea nel programma Europa Creativa, il gioco è sviluppato da 3D Research, spin-off dell’Università della Calabria specializzato in tecnologie innovative per l’archeologia sommersa.”

In un’epoca in cui la comunicazione ambientale fatica a raggiungere i più giovani, CREAMARE sceglie la via del gioco per informare, educare e affascinare. Per scoprire l’atmosfera del gioco, i fondali ricostruiti in 3D e le missioni subacquee, ecco il trailer ufficiale disponibile su YouTube!