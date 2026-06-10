Il Governo riconferma il rettore Greco alla guida della task force sull’Ia

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Il Governo riconferma il calabrese Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria, alla guida della task force sull’Ia. E lunedì scorso ha tenuto una lectio per Bankitalia

Il rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco resta alla guida della task force sull’intelligenza artificiale voluta dal Governo italiano. La nomina dovrebbe essere resa ufficiale nei prossimi giorni, ma il decreto della presidente del Consiglio dei Ministri, che istituisce il nuovo Comitato di coordinamento per l’aggiornamento della Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, circola già. I contenuti sono stati anticipati dal Fatto Quotidiano e da altri siti. Per Greco – tra i maggiori esperti di Ai, pluripremiato e con oltre 200 pubblicazioni scientifiche all’attivo – si tratta di una riconferma, perché il docente Unical ha già coordinato, nel biennio 2024-2026 la task force di esperti che ha redatto il primo documento della Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale.

IL RETTORE GRECO DOVRÀ COMPLETARE IL SUO LAVORO ALLA GUIDA DELLA TASK FORCE SULL’IA ENTRO GENNAIO 2027

Il comitato farà riferimento al sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti. Dovrà completare il suo lavoro entro il 31 gennaio 2027. Dopo quella data potrà essere riattivato dal sottosegretario per aggiornamenti, nuove analisi o approfondimenti. Rispetto al comitato precedente, la composizione è mutata: non solo esperti, ma anche tecnici dei ministeri. Dai dicasteri arrivano Rosita D’Angiolella, del Dipartimento Affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio dei ministri, Giorgio Maria Tosi Beleffi per il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Valentina Cardinale in rappresentanza del ministero dell’Università e della Ricerca e Barbara Caputo per il ministero della Difesa. Del comitato fanno poi parte Paolo Benanti dell’Università Gregoriana, Marco Camisani Calzolari, advisor e divulgatore, Giuliano Noci del Politecnico di Milano, Edoardo Carlo Raffiotta ed Emilio Tosi dell’Università di Milano-Bicocca, Andrea Orlandini, presidente dell’Associazione italiana IA, Andrea Lenzi, presidente del Cnr, e Rebecca Montanari dell’Università di Bologna.

LA LECTIO A BANKITALIA

Il rettore Greco, nel frattempo, è stato invitato lunedì scorso da Banca d’Italia a tenere una lectio magistralis nell’ambito nel programma di formazione “Visioni di leadership” per i quadri dirigenziali dell’istituto. Davanti a una platea di circa ottocento capi e dirigenti di Bankitalia, insieme a rappresentanti della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato, il rettore Greco «ha proposto – si legge in una nota – una riflessione sulla leadership intesa come capacità di ascolto e relazione, focalizzando l’attenzione sulle sfide che sempre più i leader dovranno saper affrontare nell’epoca dell’intelligenza artificiale».