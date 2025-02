6 minuti per la lettura

COSENZA – Un messaggio chiaro e incisivo: «Cosenza è di tutti, rispettiamola mantenendola pulita». È questo lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale presentata ieri (25 febbraio 2025) a Palazzo dei Bruzi, promossa dal Comune di Cosenza e dalla società Ecologia Oggi, responsabile della raccolta differenziata porta a porta. Al centro della campagna, uno spot che mette in primo piano la città di Cosenza e invita i cittadini a diventare parte attiva nel miglioramento della qualità urbana.

L’iniziativa, che mira a rendere la città più vivibile e decorosa, vede come testimonial d’eccezione l’attore cosentino Peppino Mazzotta, noto al grande pubblico per il ruolo dell’ispettore Fazio nella serie “Il commissario Montalbano” e stimato interprete teatrale, premiato lo scorso anno con “Le maschere del teatro italiano” per il monologo “Radio Argo Suite” di Igor Esposito.

Cosenza, Peppino Mazzotta testimonial della campagna per una città più pulita

«Non era facile avere qui Peppino Mazzotta – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso durante la conferenza stampa –. La sua generosità e il suo attaccamento alla nostra città ci hanno permesso di avere un testimonial straordinario per una campagna altrettanto importante. Ringrazio Pino De Rose, che ha favorito il contatto con l’attore».

Obiettivo decoro urbano: sinergia tra istituzioni, cittadini e operatori

Il primo cittadino ha ricordato le criticità ereditate dalla sua amministrazione, evidenziando gli sforzi compiuti per restituire decoro alla città: «Quando ci siamo insediati, i rifiuti raggiungevano i primi piani dei palazzi. Abbiamo lavorato senza sosta con Ecologia Oggi e le cooperative del settore. Oggi Cosenza è sicuramente più pulita, ma il nostro obiettivo è raggiungere la piena efficienza in ogni angolo». «Obiettivo che potrà essere concretizzato solo attraverso una sinergia tra il Comune, Ecologia Oggi, le cooperative, tutti gli operatori del settore e la collaborazione attiva dei cittadini», ha concluso il sindaco.

Un progetto multicanale: spot, social media, scuole e trasporti pubblici

Il progetto prevede una campagna multicanale con la divulgazione dello spot sulle emittenti locali, la diffusione sui social media, la distribuzione di opuscoli e messaggi trasmessi sui mezzi pubblici dell’Amaco. Particolare attenzione sarà rivolta alle scuole, dove Mazzotta incontrerà i bambini per sensibilizzarli sull’importanza del rispetto ambientale.

Peppino Mazzotta testimonial d’eccezione: un gesto d’amore per la sua terra

Il coinvolgimento del noto attore cosentino in questa campagna rappresenta non solo un atto d’amore verso la sua terra natale, ma anche un invito a riscoprire l’importanza dei piccoli gesti quotidiani per costruire un ambiente migliore. In un periodo storico in cui l’indifferenza rischia di prendere il sopravvento, l’artista si fa portavoce di un messaggio di responsabilità e speranza.

«Ho accolto con molto piacere questa proposta», ha dichiarato Mazzotta. «Sono di Cosenza e mi sento di Cosenza, nonostante i tanti anni vissuti a Roma e la mia attuale residenza a Napoli. Le mie radici sono qui, dove ho studiato e costruito legami profondi».

Per Mazzotta, prendere parte a progetti virtuosi a favore della Calabria è una vocazione: «Quando posso mettermi a disposizione per la mia terra per progetti meritevoli e virtuosi, lo faccio con convinzione. Questa era un’occasione per dare un contributo concreto».

Il messaggio di Peppino Mazzotta ai giovani

Il volto amato de “Il commissario Montalbano” si rivolge poi ai giovani, esortandoli a essere protagonisti del cambiamento. «Cosenza è già una città ben orientata verso l’educazione civica e il rispetto urbano. Le attività che promuoviamo non fanno altro che rafforzare ciò che è già presente. Vivo a Napoli, una realtà con una cultura cittadina differente, dove campagne di questo genere sarebbero altrettanto necessarie». La presenza di Peppino Mazzotta in questa iniziativa è un segnale forte, un incoraggiamento a non rimanere indifferenti e a costruire un futuro in cui la bellezza e il decoro urbano siano valori condivisi da tutta la comunità.

Ecologia Oggi in prima linea: «I cittadini parte attiva del cambiamento»

L’amministratore delegato di Ecologia Oggi, Alessio Guarascio, ha sottolineato l’importanza della campagna: «Abbiamo lavorato con il Comune per sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata e al decoro urbano. Questa campagna invita i cittadini a essere parte attiva del cambiamento». Uno degli elementi distintivi dello spot è la presenza del personale addetto alla pulizia urbana, che lavora silenziosamente durante la notte per garantire una città più pulita.

Monitoraggio e sanzioni: in arrivo le video trappole contro l’inciviltà

L’assessore Francesco De Cicco ha evidenziato i progressi realizzati finora dall’amministrazione comunale: «Non ci sono più montagne di rifiuti nei quartieri, ma c’è ancora molto da fare». Tra le novità, l’introduzione delle video trappole per contrastare l’abbandono abusivo dei rifiuti e restituire una città più decorosa: «Questi strumenti entreranno in funzione nelle prossime settimane e permetteranno di monitorare e sanzionare i comportamenti incivili».

Educazione ambientale nelle scuole: i bambini portavoce del cambiamento

Il vicesindaco Maria Locanto ha posto l’accento sull’importanza dell’educazione ambientale: «Andremo nelle scuole per sensibilizzare i bambini, che a loro volta porteranno questo bagaglio culturale nelle famiglie».

La magia dello spot diretto dal regista Robin Mercuri

Il regista Robin Mercuri ha confessato che: «Dirigere Peppino è stato semplicissimo. È un grande professionista che ha saputo interpretare alla perfezione il messaggio che volevamo trasmettere». Mercuri ha raccontato un aneddoto particolare sulla realizzazione dello spot: «In una delle ultime clip, uno stormo di uccelli ha attraversato la scena finale, creando un effetto incredibile. È stata la prima scena realizzata con Peppino. Un vero colpo di fortuna!».

Il materiale informativo che accompagnerà la campagna

La responsabile dell’agenzia di comunicazione GRH, Alessandra Renda, ha invece illustrato il materiale informativo che accompagnerà la campagna, dai calendari ai pieghevoli, fino a un corto animato in 2D con le due mascotte della campagna Buddy e Gemma. Due nomi legati dalla stessa radice di crescita e rinascita. Buddy, dall’inglese bud, significa “germoglio”, simbolo di un nuovo inizio e di potenzialità che si schiudono. Gemma rappresenta l’embrione da cui i germogli prendono vita, racchiudendo l’essenza della nascita e dello sviluppo. Insieme evocano l’idea di qualcosa che cresce, si trasforma e fiorisce. «Il nostro slogan – ha spiegato Alessandra Renda – sarà “Ogni fine è un nuovo inizio”. I piccoli saranno coinvolti in un percorso didattico tra giochi, quiz, contest a premi e materiali educativi».