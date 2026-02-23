La cicogna Katrin è tornata in Calabria

2 minuti per la lettura

La cicogna bianca nata nella Piana di Sibari è tornata in Calabria con il suo compagno. L’annuncio della Lipu

COSENZA – La cicogna Katrin è tornata al suo nido. Ad annunciarlo è la Lipu di Rende «la nostra cicogna bianca nata nella Piana di Sibari nell’aprile 2022, è rientrata a “casa”».

La cicogna bianca da qualche giorno è tornata nel suo vecchio nido, nell’area valliva di Roggiano Gravina, insieme al suo compagno. A segnalarlo sono i volontari Lipu, Maja Held e Luigi Domanico, che monitorano costantemente il sito. La certezza che si trattasse proprio di Katrin è arrivata grazie alle foto di Maria Corrado ed Ernesto Napolitano, volontari Lipu e fotografi naturalisti poiché la cicogna Katrin è marcata con un anello.

LA CICOGNA KATRIN IN QUATTRO ANNI HA PERCORSO 40000 CHILOMETRI TRA AFRICA E CALABRIA

«È sempre straordinario osservare quanto questi animali siano legati ai territori di nascita e come, anno dopo anno, vi facciano ritorno. Katrin ha appena 4 anni ma ha già percorso oltre 40.000 km nei suoi viaggi migratori tra Africa e Calabria: un incredibile esempio di resistenza, orientamento e resilienza come spesso la natura ci insegna. Lo scorso anno ha allevato due piccoli e ora, con il suo compagno, si prepara a una nuova stagione riproduttiva».

Katrin una piccola cicogna nata tra il 12 e il 15 aprile 2022 in Calabria in uno dei nidi della Piana di Sibari. Il 19 maggio dello stesso anno è marcata con un anello contente un codice alfanumerico univoco (PA662), il nome “Katrin” arriva per volontà dell’attivista della Lipu Katharina Werner che ne diventa così “genitore” adottivo. Qualche settimana dopo il suo involo se ne perde traccia, con tutta probabilità raggiunge il continente africano. Ritorna nel 2023, con un’apparizione fugace in Valle Crati, il 23 aprile, poi nessuna notizia, finché nel 2024 occupa una piattaforma nido insieme ad un compagno nella Valle dell’Esaro ma il nido viene purtroppo abbandonato. Di lei si perde nuovamente traccia, sino ad aprile del 2025 quando mette su famiglia dando alla luce dei piccoli cicognini. E adesso il ritorno al nido calabrese.

IL RITORNO IN CALABRIA DELLA CICOGNA DAGLI ANNI OTTANTA

Il ritorno in Italia della cicogna bianca come nidificante risale alla metà degli anni Ottanta, quando, dopo secoli di estinzione, ha ripreso a fare il nido nel nostro Paese grazie soprattutto ai progetti pionieri della Lipu. Da allora, in pochi anni, le coppie nidificanti sono cresciute fino ad arrivare alle centinaia di coppie di oggi. Un grande successo sotto il profilo della conservazione della natura, ricorda l’associazione impegnata nella conservazione degli uccelli e del loro habitat.