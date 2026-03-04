Dal Peperoncino festival di Diamante il cibo calabrese arriva nelle case inglesi

1 minuto per la lettura

Si gira a Diamante la trasmissione “Tom Kerridge Cook Italy” per far conoscere agli inglesi il cibo calabrese e italiano attraverso il Peperoncino festival

COSENZA – Diamante col Peperoncino Festival diventa capitale del gusto in Europa e arriva nelle case degli inglesi. L’emittente ITV di Londra ha scelto la Calabria e il peperoncino per presentare agli inglesi il cibo italiano che di recente ha avuto il riconoscimento di patrimonio dell’umanità.

Sabato 7 Settembre 2026 dalle 15 alle 22 la Piazzetta San Biagio di Diamante diventerà un set televisivo a cielo aperto per registrare la trasmissione “Tom Kerridge Cook Italy” che andrà in onda nel prossimo mese nel Regno Unito. Per l’occasione, assieme alla troupe televisiva, arriverà anche il conduttore della trasmissione lo chef stellato Tom Kerridge e il regista Jean Hammick.

L’INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL’ACCADEMIA DEL PEPERONCINO

L’iniziativa è organizzata dall’Accademia Italiana del Peperoncino, col Comune di Diamante il Gal Riviera dei Cedri e l’associazione “Porta della Calabria”. «Per l’occasione – ha detto Enzo Monaco – riproponiamo l’immagine del Festival con tutte le iniziative che lo caratterizzano».

Ci saranno gli stand gastronomici, il teatro di strada, i convegni e Gianni Pellegrino con la gara dei mangiatori di peperoncino. Gli chef dell’Accademia Enzo Grisolia, Emanuela Crescenzi e Giancarlo Suriano, quindi, prepareranno i piatti della tradizione calabrese offerti al pubblico in degustazione gratuita. Immancabile la pasta e fagioli con la nduja, la pasta e patate col caciocavallo, le penne all’arrabbiata, gli spaghetti con la mollica di pane e il peperoncino.

UNA INIZIATIVA IMPORTANTE ASPETTANDO IL PEPERONCINO FESTIVAL

«L’evento – aggiunge Enzo Monaco – rappresenta un importante vetrina internazionale, un’opportunità che rafforza il Brand Riviera dei Cedri. Soprattutto un ponte culturale tra la Calabria e il Regno Unito nel segno del peperoncino, simbolo identitario di un territorio che si racconta al mondo con passione gusto e orgoglio».