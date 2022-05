L'invito di Dario Brunori: "Ci vediamo a Cosenza!" - VIDEO

1 minuto per la lettura

A quanto pare questo sarà ufficialmente l’anno della ripartenza e finalmente riparte anche la musica e ricominciano tutte le tournée interrotte. Anche quella di Brunori Sas.

Il cantautore calabrese ha infatti da poco ricominciato a girare tutta l’Italia per riprendere i live interrotti a causa della pandemia. Ma inizierà a breve anche il suo tour estivo e lo farà proprio da Cosenza. Il 21 giugno tutta la Brunori Sas salirà sul palco della Rendano Arena, in piazza XV Marzo, in occasione del #RestartLiveFest, rassegna estiva organizzata da L’Altro Teatro.

Il videomessaggio di Brunori con l’invito al concerto di Cosenza

E così Dario Brunori, in un videomessaggio, invita tutti i suoi ascoltatori “brunoriani, soprattutto cosentini” a partecipare a questo grande concerto.

Sarà un concerto simbolico – dice – “sia per quello che abbiamo passato, per questi anni così grigi, così plumbei, sia anche per le vicissitudini calcistiche che sono quasi una sorta di epopea brunoriana”, ironizzando felice sulla vittoria del Cosenza Calcio che, sul finale del campionato, si è salvato riconfermando la serie B.

“In questa idea di nuova resurrezione – chiude – faremo un 21 giugno insieme cercando di dare il la ad un’estate anche metaforica”.