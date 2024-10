“Sguardi a Sud”: a Mendicino, Gaetano Partipilo e Mirko Signorile

2 minuti per la lettura

Il 27 ottobre, il Teatro comunale di Mendicino ospiterà “Telepathy” l’eccezionale performance di Gaetano Partipilo e Mirko Signorile.

La settima edizione di “Sguardi a Sud”, la rassegna di teatro contemporaneo curata dalla compagnia Porta Cenere con il patrocinio del Comune di Mendicino, è pronta a regalare al pubblico un altro appuntamento imperdibile. Il 27 ottobre, ore 18.00, il Teatro comunale ospiterà “Telepathy” l’eccezionale performance di Gaetano Partipilo, sax alto e soprano, e del pianista Mirko Signorile. I due musicisti abbandonano la rigidità di scalette e repertori, lasciando che la spontaneità e l’ispirazione reciproca guidino le loro note.

A MENDICINO, “TELEPATHY” CON GAETANO PARTIPILO E MIRKO SIGNORILE

Un viaggio musicale aperto all’improvvisazione. In questo spazio di libertà creativa, ogni nota diventa un invito a esplorare nuove emozioni, creando un legame intimo e diretto con gli spettatori. Partipilo e Signorile si seguono e si ispirano reciprocamente, come se fossero dotati di poteri telepatici, dando vita a un dialogo sonoro che si evolve in tempo reale. Un’atmosfera avvolgente, capace di toccare le corde più profonde dell’anima. La magia del jazz, con la sua capacità di superare barriere e favorire connessioni profonde, renderà questa esperienza unica e irripetibile.

SETTIMA EDIZIONE SGUARDI A SUD

Mario Massaro, direttore artistico di “Sguardi a Sud”, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di accogliere al Teatro Comunale di Mendicino due artisti di tale calibro. Questo evento rappresenta un momento significativo per la rassegna, che celebra non solo il teatro contemporaneo, ma le arti performative a 360°. Partipilo e Signorile ci inviteranno a esplorare nuovi orizzonti emotivi attraverso un dialogo vibrante e intimo».

Con “Sguardi a Sud”, Mendicino si riconferma crocevia di artisti internazionali, un luogo dove la cultura si nutre di diversità e creatività. Il 27 ottobre, la magia del jazz si fonderà con la bellezza del teatro, creando un dialogo intenso tra palco e pubblico. La serata promette di essere un vero e proprio salto nell’ignoto, un’ebbrezza di suoni e luci, dove il sax di Partipilo e il pianoforte di Signorile trasporteranno gli spettatori in un’avventura musicale indimenticabile.