Rende, Gospel for Africa: Elisa Brown & Come Shine Gospel Choir in concerto

Il concerto “Gospel for Africa” trasformerà il Palacultura “Giovanni Paolo II” di Rende in un grande cuore pulsante di solidarietà. Parte del ricavato sarà destinato al progetto “Il Parco di Annarita”, promosso da La Terra di Piero in memoria di Annarita Sganga

RENDE (COSENZA) – Ci sono serate in cui la musica non è solo intrattenimento, ma diventa preghiera, grido, abbraccio, promessa. È questo lo spirito di “Gospel for Africa”, l’evento che giovedì 19 giugno, alle ore 20.30, trasformerà il Palacultura “Giovanni Paolo II” di Rende in un grande cuore pulsante di solidarietà. Sul palco, la potenza trascinante di Elisa Brown & Come Shine Gospel Choir, un ensemble capace di far vibrare l’anima con la forza pura del gospel. Le loro voci porteranno il pubblico in un viaggio emotivo che attraversa dolore, resistenza e rinascita.

Ma “Gospel for Africa” sarà molto più di un concerto: sarà un ponte tra mondi, un dialogo tra culture, un atto collettivo d’amore. Insieme al coro gospel, salirà sul palco Moussa Ndao con i suoi allievi, per trasportare gli spettatori nel battito ancestrale dell’Africa attraverso ritmi percussivi viscerali, capaci di far parlare la terra e il cuore. Accanto a loro, l’entusiasmo e la freschezza di Federica Perre & Pop Up 33 Giri, coro di giovani talenti cosentini, porteranno una ventata di contaminazione, fondendo armonie afro-americane con una sensibilità tutta contemporanea.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa da Blowing on Soul APS con il prezioso sostegno di partner come Lapico, la Birdland Academy di Emanuele Gallo e La Terra di Piero, nasce da un desiderio profondo: trasformare l’arte in azione concreta. Parte del ricavato sarà destinato al progetto “Il Parco di Annarita”, promosso da La Terra di Piero in memoria di Annarita Sganga, anima generosa e instancabile volontaria. Annarita non era solo un volto tra i tanti: era una forza silenziosa che ha lasciato un segno indelebile. Questo parco, dedicato all’infanzia in Africa, sarà il suo canto che continua, il suo sorriso che vive.

Ad accompagnare le voci e i tamburi, una band composta da: Giuseppe Santelli (pianoforte); Lorenzo Iorio (chitarra); Alessio Iorio (basso); Simone Ritacca (batteria); Antonio Staropoli (percussioni).

“Gospel for Africa” è una chiamata. Una chiamata alla bellezza, alla memoria, alla speranza.

È l’occasione per essere parte di qualcosa di più grande. Una comunità che canta per chi non ha voce, che dona per chi ha bisogno, che costruisce ponti dove altri vedono confini.