Cosenza, economia e cultura insieme per un gran galà lirico

A Cosenza, economia e cultura si incontrano in un evento di risonanza internazionale: l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal maestro Francesco Perri, ha conquistato la platea della 34ª Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) con un emozionante gran galà lirico, portando la bellezza del Made in Italy al centro della scena globale.

COSENZA – Il solstizio d’estate ha aperto la sua porta dorata alla musica, e Cosenza ha risposto con un inno alla bellezza. Sul palcoscenico del Teatro Rendano, l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal carismatico maestro Francesco Perri, ha dato vita a un concerto di straordinaria intensità, segnando l’inaugurazione ufficiale della 34ª Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero (Ccie), in programma dal 21 al 23 giugno 2025. La magia di questa serata ha trovato un’ulteriore eco nella perfetta coincidenza con la Giornata mondiale della musica, rendendo così omaggio al linguaggio universale delle emozioni sonore nel giorno più lungo dell’anno.

Il doppio tributo, che ha unito cultura e imprenditoria, musica e internazionalizzazione, ha visto convergere nel cuore della Calabria 150 delegati provenienti da 86 Camere di commercio italiane attive in 63 Paesi, grazie all’organizzazione della Camera di Commercio di Cosenza, in sinergia con Assocamerestero, Unioncamere e Promos Italia. La musica, espressione universale per eccellenza, ha avvolto la platea in un viaggio sonoro appassionato e coinvolgente. Sotto la guida ispirata del maestro Perri, compositore e direttore del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, l’Orchestra Sinfonica Brutia – confermata per il secondo triennio come unica orchestra ministeriale della Regione – ha presentato un galà lirico di grande fascino.

L’Orchestra Sinfonica Brutia diretta dal maestro Francesco Perri

Dopo l’intonazione solenne dell’Inno di Mameli, l’evento si è trasformato in un percorso narrativo unico e innovativo: un mosaico di celebri arie di Verdi, Puccini, Mascagni, Donizetti, Leoncavallo e Mozart, abilmente intrecciate in una drammaturgia nuova, ambiziosa e audace.

«Non abbiamo semplicemente eseguito le grandi opere – ha spiegato il maestro Perri – ma abbiamo immaginato un racconto inedito, fatto di incontri impossibili e passioni trasversali. Una storia dentro le storie». «Immaginate Turiddu che torna dalla guerra e trova la sua amata Lola sposata con Alfio – ha proseguito il direttore artistico dell’evento –. Invece di sfidarlo, canta una serenata segreta, intrecciando emozioni e ricordi». Non è più solo Cavalleria Rusticana, bensì un racconto rinnovato di amore, nostalgia e passione. I personaggi si sono rincorsi, mescolati, reinventati in un gioco teatrale e musicale che ha sorpreso e conquistato il pubblico. Il maestro Francesco Perri non si limita a dirigere l’orchestra: la fa danzare come sogno in musica.

Cosenza, economia e cultura insieme per un gran galà lirico

A dare voce a questo affresco lirico, tre interpreti d’eccezione: il tenore Fabio Serani, il baritono Luca Bruno e il soprano Elena Memoli, capaci di modulare intensità e grazia, forza e tenerezza. Momenti indimenticabili hanno costellato la serata come il Preludio e la Siciliana da Cavalleria Rusticana, l’aria struggente “Vesti la giubba” da Pagliacci, “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi, “Regnava nel silenzio” da Lucia di Lammermoor e la celeberrima “Nessun dorma” da Turandot.

Un crescendo emotivo che ha commosso e incantato, premiato da lunghi e calorosi applausi. Tra i passaggi più toccanti, l’invito del maestro Perri a “unirsi in musica” durante il duetto “La ci darem la mano”: un gesto simbolico, semplice e potente, che ha avvicinato i presenti, creando un’esperienza condivisa particolarmente intensa. Un abbraccio collettivo sulle note di Mozart, in una sala gremita di rappresentanti provenienti da ogni angolo del mondo, uniti dal desiderio di ascoltare, comprendere e vivere appieno quell’istante.

«Questa convention – ha dichiarato il direttore Francesco Perri – è una meravigliosa occasione per far conoscere la nostra musica al mondo, ma anche per raccontare l’Italia attraverso le sue arie più rappresentative».

Un concerto capace di fondere arte, identità e sentimento. L’evento ha inoltre messo in luce la lungimiranza culturale e strategica della Camera di commercio di Cosenza, guidata dal presidente Klaus Algieri. La serata si è rivelata un autentico biglietto da visita per una Calabria che desidera raccontarsi al mondo attraverso il talento, la competenza, la professionalità e l’ospitalità. È il manifesto di una Regione che si propone come motore culturale. Un Sud che accoglie, crea, ispira.

Orchestra Sinfonica Brutia: prossimi eventi

Il successo di questo spettacolo segna l’inizio di un’estate ricca di appuntamenti per l’Orchestra Sinfonica Brutia. Prossimi eventi da segnare in agenda: il 28 giugno con il Concerto Giubilare e il 4 luglio con Amii Stewart, icona della disco music anni ’80. In una città che sa fondere tradizione e innovazione, la musica ha dimostrato ancora una volta di essere il ponte più diretto tra le anime. E in questa prima notte d’estate, Cosenza ha attraversato la porta dorata del solstizio danzando sulle sue note più belle.