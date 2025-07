A Cosenza un tuffo negli anni ’90: grande festa al #RestartLiveFest

3 minuti per la lettura

Bis del live show “Voglio tornare negli anni ’90” a Cosenza e ancora una volta un successo: alla Rendano arena una grande festa

ERANO gli anni degli 883, di “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Nord, sud, ovest, est”. Erano gli anni del Karaoke di Fiorello, di Festivalbar, di Bim Bum Bam. Gli anni dei walkman per ascoltare musica, delle macchine fotografiche usa e getta per scattare foto, degli sms inviati con la Summer Card. Ma soprattutto erano gli anni della musica dance: di Gabry Ponte, del capitano Gigi D’Agostino, di quella musica che ancora oggi riempie le piste. Erano gli anni ‘90, quegli anni in cui chi li ha vissuti vorrebbe tornarci e chi è nato dal 2000 in poi vorrebbe viverli.

A questo ci hanno pensato i ragazzi di “Voglio tornare negli anni ‘90”, il live show itinerante che infiamma le piazze di tutta Italia. Una festa che ieri (2 luglio 2025) ha fatto ballare anche la Rendano Arena per il secondo anno consecutivo. Un appuntamento che rientra nella serie di eventi di #Restartlivefest, la sezione estiva della rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano, che anche quest’anno ha deciso di riportare Cosenza indietro nel tempo.

Un momento dello show (foto di Aldo Torchia)

Un palco creato ad hoc, colorato e vivace. Alla consolle Max Yanez dj con la sua selezione musicale. A scaldare il pubblico, la voce energica di Marco Bostik. Insieme hanno fatto ballare piazza XV Marzo fino a tarda notte, attraverso i più grandi successi della musica dance (e non solo), italiana e internazionale. Tutta ovviamente anni ‘90. Da Corona a Gigi Dag, da Prezioso a Gabry Ponte, per citarne solo alcuni.

Una serata piena di colori, luci psichedeliche, esplosioni di coriandoli e stelle filanti, bolle di sapone, palloni giganti che rimbalzavano di mano in mano, fiamme scenografiche e scintille, tutto a tempo di musica. E migliaia di mani al cielo, per tenere il tempo o per afferrare una quantità industriale di gadget che lo staff di “Voglio tornare negli anno ‘90” lanciava al pubblico.

A fare da sfondo anche tre ballerine e le simpaticissime mascotte: Bart e Omer Simpson, Topo Gigio, Buzz Lightyear, Alvin e i Teletubbies.

Un momento dello show sul palco della Rendano Arena (foto di Aldo Torchia)

Poi, immancabile, il momento karaoke, con alcuni dei più grandi successi anni ‘90: “Maledetta primavera”, Destinazione paradiso”, “Gli anni” e tanti altri brani che hanno fatto la storia della musica italiana e che la Rendano Arena ha cantato a squarciagola.

Cosenza, per il secondo anno consecutivo, ha celebrato un decennio per cui tutti, ma proprio tutti, vanno pazzi. Lo dimostrano le migliaia di persone che hanno partecipato all’evento ma soprattutto il pubblico di tutte le età: dai più piccini ai più grandi passando per i millennials, forse, quelli più affezionati.

Sono tutti pazzi per gli anni ‘90. Oramai è assodato. E il perché lo avevamo chiesto proprio a Marco Bostik e a Max Yanez dj lo scorso anno durante la nostra intervista. «Credo – ammetteva Bostik – che oggi ci sia più musica di passaggio mentre in quegli anni si creavano più canzoni destinate a rimanere nel tempo». Secondo Max Yanez invece, il motivo è da ricercarsi anche nei bpm. «Nella dance anni ‘90 si crea proprio un’enfasi musicale per i tanti bpm: questo accelera il battito cardiaco e ti viene voglia di saltare». Ed è proprio quello che è successo ancora una volta al #RestartLiveFest.