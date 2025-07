“Fiera di me Summer Tour”: Irene Grandi conquista il pubblico calabrese

7 minuti per la lettura

“Fiera di me Summer Tour 2025”: Irene Grandi approda a Cerisano e infiamma il palco di piazza Paura. Un’energia dirompente, una carriera costellata di successi che hanno emozionato e continuano a emozionare intere generazioni. Lunghi applausi e standing ovation per l’artista fiorentina che si racconta al Quotidiano del Sud prima di dare inizio a un concerto esplosivo.

CERISANO (COSENZA) – Ha scelto le note di “Prima di partire per un lungo viaggio” per aprire la serata, ma è stata lei a farci partire davvero: verso ricordi, emozioni, battiti che accelerano al ritmo della sua voce graffiante. Irene Grandi ha incendiato il palco davanti allo storico Palazzo Sersale di Cerisano, in occasione del Festival delle Serre, trasformando Piazza Paura in un cuore pulsante che ha cantato e ballato all’unisono, travolta da un vortice di energia e nostalgia. Tra il pubblico, il sindaco Lucio Di Gioia ha condiviso con entusiasmo questo momento di festa e musica. L’evento prende vita grazie alla collaborazione con “Fatti di Musica”, il festival curato da Ruggero Pegna, che porta la musica d’autore in tutta la Regione. Tra località turistiche ricche di storia, cultura e paesaggi unici, la kermesse crea sinergie con altre manifestazioni locali, dando voce e valore alle realtà del territorio.

Il “Fiera di me Summer Tour 2025” di Irene Grandi non è solo un concerto: è la tappa di un viaggio iniziato nel 1994 che non ha mai conosciuto soste. È il racconto di una donna e di un’artista che non ha mai avuto paura di cambiare pelle, mettersi a nudo, sperimentare senza perdere la sua anima. Un viaggio che ha attraversato intere generazioni. Chi negli anni Duemila sognava con “Bruci la città”, oggi canta ancora “La tua ragazza sempre”, sotto il bagliore degli smartphone e delle stelle.

«È sempre bello essere in concerto, incontrare il pubblico, scambiarsi emozioni, cantare. Tornare in Calabria è sempre fantastico. C’è un clima che adoro, una forza intrinseca che si sente. Amo la natura, il calore, anche il cibo che è davvero delizioso», ci confessa Irene Grandi in un’intervista rilasciata nei camerini poco prima di salire sul palco, con quella luce negli occhi di chi vive ogni istante, ogni battito, ogni respiro prima di un concerto come se fosse il primo. Come una promessa mantenuta, un brivido che non smette mai di sorprenderla.

«Cantare fa bene al cuore, alla salute, a tutto. Mi piace iniziare i concerti con “Prima di partire per un lungo viaggio” – prosegue – perché rappresenta tanto di me. Quel desiderio di partire, di buttarsi con tutto il cuore, di restare fluida nella vita e andare avanti. Non vorrei più tornare da questa avventura, da questo trasporto. Una canzone che ti invita a riflettere su ciò che si dà e ciò che si riceve».

Fiera di me Summer Tour 2025

Irene Grandi non sale sul palco: lo conquista. È dinamite. Ogni passo, ogni sorriso, ogni brano cantato con la sua voce magnetica accende l’aria, mentre la piazza esplode di luci e cori che si fondono in una notte illuminata dal bagliore delle stelle. La sua naturalezza attraversa il pop con eleganza e potenza, tra vitalità e delicatezza, trascinando tutti in un abbraccio collettivo. Il pubblico è rapito, canta con lei, vibra con lei. “La cometa di Halley”, “Bum Bum”, “In vacanza da una vita”, “Otto e mezzo”, “Alle porte del sogno”, “Lasciala andare”: una sequenza di hit che ha segnato il pop italiano, e che dal vivo acquistano nuova forza, nuova verità. Ogni canzone diventa un incontro tra passato e presente, tra chi l’ha amata da sempre e chi la scopre soltanto ora, stretto tra mani che battono a tempo e occhi che brillano.

Irene Grandi in concerto con una band affiatata

Sul palco con lei, una band affiatata: Max Frignani (chitarra), Piero Spitilli (basso), Fabrizio Morganti (batteria), Marco Galeone (tastiere) e Titta Nesti (corista e polistrumentista). Insieme hanno acceso la piazza come un vulcano in eruzione, trasformando la serata in un’esperienza da brividi che resta addosso come una scossa, pronta a riaccendere il fuoco delle emozioni, nota dopo nota.

Tra i brani più intensi, una spicca come una carezza ruvida: “Favole” la sua ultima “creatura”. La piazza si ferma, ascolta, si lascia avvolgere. C’è una bellezza morbida e una sottile vena di malinconia in questo brano. È un invito a ragionare su quanto sia difficile, in questi tempi, amare, accogliere e restare, anche quando la fuga sembra la via più semplice. Un invito ad assumersi la responsabilità di una relazione in un mondo che sembra temere il dolore. Irene la canta con quella sua rara capacità di accarezzare e trafiggere al tempo stesso, lasciando una scia nell’aria che permane ben oltre il silenzio.

Irene Grandi: «Trent’anni e finalmente posso dire che sono fiera di me»

La carriera di Irene Grandi è un romanzo pop che non conosce la parola fine. Una storia di successi, ricerca musicale, collaborazioni che hanno lasciato il segno, e una grinta che continua a dominare i palchi italiani. “Fiera di me” e “Universo” sono i suoi nuovi capitoli, ma è chiaro che l’artista fiorentina ha ancora molto da dire e molto da farci cantare. «Finalmente, sta per uscire il mio nuovo album, dopo le fatiche degli ultimi singoli. Avrete musica nuova!», ci anticipa. Tra ottobre e novembre uscirà il suo nuovo disco, che raccoglierà questo capitolo della sua storia, per poi aprirsi a nuove strade, nuovi sogni, nuovi successi.

Il titolo del tour “Fiera di me” cade proprio a pennello. «Trent’anni e finalmente posso dire che sono fiera di me», ci confessa con il sorriso smagliante di chi oggi si sente davvero orgogliosa del proprio cammino, con quella calma di chi ha imparato a conoscersi, a non svendersi, a difendere la sua voce.

La musica come luogo più autentico in cui sentirsi davvero vivi

E mentre la notte di Cerisano si chiude con l’ultima nota che sfuma tra le stelle, Irene Grandi pensa già al futuro. E forse è questo, in fondo, il suo segreto. Non ha mai smesso di partire, di ricominciare, di vivere ogni palco come un incontro, ogni canzone come una dichiarazione di appartenenza al proprio tempo, ogni nota come un pezzo di vita da donare. «Gli incontri che ho fatto in questi anni, con musicisti, band, artisti, persone che amano la musica… sono il mio ricordo più bello. Solitamente, si tratta di persone sensibili con un cuore grande. Amo questo ambiente proprio perché è circondato da tanta bella gente» rivela con sincera gratitudine.

A Piazza Paura, in questa notte di luglio, Irene Grandi ha acceso una fiamma collettiva destinata a non spegnersi facilmente. “Prima di partire per un lungo viaggio” è diventato l’inno di partenza verso un’estate di musica, ricordi e libertà. Con la sua voce e la sua energia, l’artista ci ha ricordato che la musica resta il luogo più autentico dove sentirsi davvero vivi. E se la città “brucia”, a noi va bene così.