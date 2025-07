A Corigliano Rossano la musica di Gualazzi e la poesia di Damato

1 minuto per la lettura

La musica di Raphael Gualazzi incontra la poesia di Cosimo Damiano Damato con “Interplay” a Corigliano Rossano per il CoRo Summer Fest 2025

“INTERPLAY”, la musica di Raphael Gualazzi incontra la poesia di Cosimo Damiano Damato. Lunedì 21 luglio nell’ambito della programmazione estiva “CoRo Summer Fest 2025” a Corigliano-Rossano, in collaborazione con Mondadori Bookstore, si terrà uno degli appuntamenti della seconda Edizione di Musica e Parole. Alle ore 21.30 al Teatro Rino Gaetano a Lido Sant’Angelo è in programma lo spettacolo “Interplay”, con Raphael Gualazzi e Cosimo Damiano Damato. Si tratta di uno storytelling di poesia e jazz, che si snoda fra canzoni, poesie e monologhi.

In scena, Gualazzi è un vero prodigio della musica jazz d’autore: intenso e poetico, stralunato e irriverente. Un artista capace di contaminare la grande tradizione jazz con il fusion più moderno, come gli affondi nel ragtime, la melodia del blues, passando per gli echi ambient, soul e funk, rivelando anche il suo talento più intimo e cantautorale. Damato è uno storyteller che riesce a coniugare sogno e neorealismo, raccontando storie potenti, poetiche e di impegno civile. Un vero jazzista della parola, come direbbe Arbore.

In scaletta, le perle d’autore di Gualazzi, come e i monologhi di Damato, tra cui un omaggio alla poesia di Leonard Cohen, oltre a una riduzione di “Novecento” di Baricco, un testo amato da Raphael Gualazzi.