CoRo Summer Fest, viaggio negli anni ’90 con gli Eiffel 65

1 minuto per la lettura

Gli Eiffel 65, uno dei gruppi più influenti della musica dance anni ’90 ospite al CoRo Summer Festival al Lido Sant’Angelo, a Corigliano-Rossano

COME un crescendo rossiniano che tocca la sua nota più alta, il “CoRo Summer Fest 2025” regala una serata destinata a rimanere nel cuore con gli Eiffel 65. Oggi, giovedì 24 luglio, alle 22, le luci del Lido Sant’Angelo si accenderanno per accogliere una band che è la colonna sonora di un’intera generazione. Chiudete gli occhi e tornate a quel suono che ha definito un’epoca.

Dalla nascita nel 1998, gli Eiffel 65 hanno trasformato la dance italiana in un fenomeno globale.

Guidati dalla voce inconfondibile di Jeffrey Jey e dal genio musicale di Maury. Con oltre 15 milioni di dischi venduti, un World Music Award e inoltre una prestigiosa nomination ai Grammy Awards, sono il gruppo italiano che ha conquistato le classifiche internazionali, ottenendo un triplo disco di platino persino negli Usa.

Il loro viaggio musicale, partito dal successo stratosferico di “Blue (Da Ba Dee)”, li ha visti evolvere, collaborare con artisti del calibro di Jean-Michel Jarre e Kool & the Gang, fino a salire sul palco più prestigioso d’Italia, quello di Sanremo, con canzoni che hanno segnato una svolta pop come “Quelli che non hanno età” e “Viaggia insieme a me”.

Questa sera il Lido Sant’Angelo, a Corigliano-Rossano, si trasformerà nel dancefloor più iconico della costa con il concerto degli Eiffel 65.