A Roggiano Gravina il concerto di Dente al Fabrock

Undicesima edizione per il Fabrock a Roggiano Gravina, tra gli ospiti anche Dente, cantautore tra i più apprezzati del panorama indie italiano

OGGI (11 agosto 2025) si svolgerà l’undicesima edizione del Fabrock, l’evento musicale dedicato a Fabrizio Puzzo, un evento unico nel suo genere che si terrà, come consuetudine, a Roggiano Gravina, cuore pulsante della Calabria ed epicentro culturale della Valle dell’Esaro.

Un appuntamento fisso dell’estate calabrese, quello dedicato a Fabrizio Puzzo, cittadino di Roggiano scomparso prematuramente nel 2006 a soli 17 anni. L’undicesima edizione sarà un’occasione per onorare la sua memoria e celebrare i valori dell’amicizia e della comunità.

Con un programma ricco di musica, arte e cultura, l’evento mira a coinvolgere la comunità locale e a mettere in risalto le eccellenze calabresi. Ad esibirsi sul palco del Fabrock l’11 agosto ci saranno: Dente, uno dei nomi più importanti del cantautorato indie italiano, Malerva, band emergente roggianese di stampo grunge con un futuro ancora tutto da scrivere, mentre l’open act sarà affidato al giovanissimo Aldo Mancino, talentuoso e virtuoso chitarrista e cantautore campano. La chiusura della serata sarà affidata al djSet di Vincenzo Severino.

«Questa undicesima edizione rappresenta un omaggio sincero al nostro amico e a tutto ciò che ha incarnato nella sua vita», ha affermato il direttore artistico del Fabrock, Mario Abate. «Roggiano Gravina non è soltanto un punto sulla mappa, ma un emblema di tenacia, passione e spirito solidale che identificano profondamente la Calabria».