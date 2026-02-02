Cosenza, Sergio Cammariere apre la 40ª edizione di Fatti di Musica al Rendano

1 minuto per la lettura

Sergio Cammariere aprirà la 40ª edizione di Fatti di Musica al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza. L’appuntamento è il 9 marzo.

COSENZA – La Calabria si prepara a vibrare al ritmo dei grandi live d’autore: il 9 marzo al Teatro Rendano di Cosenza sarà Sergio Cammariere a dare il via alla nuova edizione di Fatti di Musica, il festival che da quattro decenni celebra l’eccellenza musicale italiana e internazionale. Con il suo nuovo album “La pioggia che non cade mai”, il cantautore crotonese tornerà a casa accompagnato da Daniele Tittarelli (tromba), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Michele Santoleri (batteria e percussioni), Giovanna Famulari (violoncello) e Roberto Gervasi (fisarmonica). Una serata pronta a mescolare successi intramontabili come “Dalla pace del mare lontano” e “Tutto quello che un uomo”, con le nuove melodie di un artista che non smette mai di stupire.

Non è solo un concerto: è il simbolo di una storia straordinaria. Fatti di Musica ha scritto pagine indelebili della musica dal vivo in Calabria, portando sul palco Fabrizio De André, Lucio Dalla, Paolo Conte, Vasco Rossi, fino a icone internazionali come Sting, Tina Turner e Nick Mason dei Pink Floyd. Oggi, con oltre 2.000 eventi e 3 milioni di spettatori, il festival è un marchio culturale storico della Regione Calabria, una vera e propria istituzione del live italiano.

«Aprire la 40ª edizione con un amico e grande cantautore calabrese è un’emozione unica – racconta Ruggero Pegna –. Quando iniziai, organizzando i mitici Spandau Ballet mentre studiavo ingegneria, non avrei mai immaginato di arrivare a questo traguardo. Sono stati anni di emozioni, concerti memorabili e grandi sogni realizzati sul palco». Un’occasione per vivere la magia dei grandi live d’autore e celebrare la musica che da quarant’anni fa battere il cuore della Calabria.