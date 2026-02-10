“Rime per un sogno”: il 15 febbraio, la decima edizione al Rendano di Cosenza

3 minuti per la lettura

“Rime per un sogno”, dieci anni di emozioni che diventano futuro. L’edizione 2026 prenderà il via il 15 febbraio al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza.

COSENZA – Ci sono eventi che nascono come un’idea, e poi diventano un linguaggio comune. “Rime per un sogno” compie dieci anni e celebra un percorso che va ben oltre il palco e le luci della scena: è la storia di una comunità che ha scelto di credere nella forza della musica come strumento di cambiamento, nella solidarietà come gesto concreto, nell’impegno sociale come responsabilità condivisa. In dieci edizioni, lo spettacolo ha saputo trasformare parole, note ed emozioni in progetti reali. Sogni che hanno preso forma, risposte che sono arrivate dove spesso il silenzio rischiava di prevalere. Un cammino che ha inciso profondamente sul territorio, rendendo l’iniziativa un punto di riferimento stabile e riconosciuto ben oltre i confini della provincia di Cosenza.

Anche l’edizione 2026, in programma il 15 febbraio al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza (ore 18), rinnova questa vocazione solidale con obiettivi di grande valore umano e sociale. Al centro dell’impegno di quest’anno c’è il poliambulatorio sociale già attivo nel cosentino e operativo sull’intera provincia di Cosenza. Una struttura che garantisce prestazioni specialistiche primarie e di primo accesso totalmente gratuite. Proprio durante la serata dell’evento, il progetto verrà ufficialmente ratificato: i fondi raccolti serviranno a potenziare il servizio, ampliarne la copertura territoriale e consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di accedere alle cure senza barriere economiche.

Rime per un sogno: al via la decima edizione, il 15 febbraio al Rendano di Cosenza

La solidarietà avrà anche il volto e il sorriso di Diego, un ragazzo cieco e autistico. Grazie a Rime per un Sogno, sarà possibile acquistare per lui un software essenziale per la comunicazione con il mondo esterno, uno strumento capace di abbattere muri e aprire nuove possibilità di relazione e autonomia. La serata sarà arricchita dalla settima edizione del “Premio Itaca”, promosso da Confidi a Sud, dalla Fondazione Rime per un Sogno e dal Lions Club di Paola, dal titolo “Gli altri prima di tutto”. Un riconoscimento che celebra chi ha scelto di mettere il bene comune al centro delle proprie azioni: Lions Club impegnati nei service, associazioni del territorio, enti pubblici che hanno creduto nel progetto, aziende sensibili al sociale e persone che, con discrezione e costanza, hanno fatto della solidarietà una scelta quotidiana.

Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, con la presentazione del service interclub Lions “Giovani in equilibrio” e del Premio intitolato a Gabriele Greco, giovane psicologo cosentino prematuramente scomparso. Un’iniziativa nata per sensibilizzare sul fragile equilibrio emotivo che molti giovani vivono oggi e per richiamare l’attenzione dell’intera comunità sul tema del disagio mentale.

Rime per un sogno: Cantolautore sul palco della decima edizione

Cuore pulsante dell’evento resta la musica. Sul palco tornerà Cantolautore, gruppo storico che accompagna “Rime per un sogno” sin dalla prima edizione, con lo spettacolo “E so’ cuntento e sta…’”: un viaggio emozionale alla riscoperta della felicità delle piccole cose, delle emozioni condivise e dello sguardo rivolto agli altri. A dieci anni dalla sua nascita, l’evento continua a dimostrare che quando la cultura incontra la solidarietà e l’emozione si traduce in azione, i sogni smettono di essere solo parole e diventano futuro condiviso.

«È una grande soddisfazione vedere come questo evento sia cresciuto e si sia radicato nel tempo», sottolinea Pasquale Nigro, presidente del Lions Club di Paola e della Fondazione Rime per un Sogno. «Oggi richiama pubblico non solo dalla provincia di Cosenza, ma da tutta la Calabria e anche da fuori regione. Un ringraziamento speciale va a Confidi a Sud, agli sponsor e a tutti coloro che, anno dopo anno, contribuiscono alla riuscita di una manifestazione che anche quest’anno si avvia verso il tutto esaurito».