Con Demian Domínguez, a Cosenza il blues misto tra sudamericano e ispanico

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Il blues di Demian Domínguez, tra sudamericano e ispanico, arriva a Cosenza con un concerto al Boogie Blues

Un blues che viaggia sulle rotaie latinoamericane e spagnole sarà protagonista la prossima domenica sera sul palco del Boogie Blues a Cosenza. Demian Domínguez nasce infatti a Buenos Aires in Argentina e ora vive a Barcellona. Il suo stile sarebbe più paragonabile al sud degli Usa.

Il musicista non sarà il solo protagonista della serata. Bensì la Demian Domíngue Band. Darà difatti il meglio della sua potenza accompagnato dalla batteria di Gianpaolo Feola e il basso di Mino Berlano. Feola è un batterista versatile ma il suo punto focale rimane sempre il blues. Collabora con diverse band italiane e dal 2006 affianca Carvin Jones, chitarrista texano, nei suoi tour lungo lo stivale. Berlano ha un lungo percorso da bassista. Tra i vari gruppi basta ricordare i Blue Staff, blues band napoletana in cui ha militato tra gli anni 90 e 2000. Tra le varie collaborazioni ricordiamo quelle con Renato Carosone e Louisiana Red.

Domínguez si approccia alla musica da giovanissimo, inizia a suonare alla tenera età di dodici anni. La prima occasione importante arriverà dopo tre anni. A quindici anni venne scelto come apertura per la serata di Jimmie Vaughan, Los Lobos e Roy Rogers allo Stadio Huracán di Buenos Aires, in un tributo a Stevie Ray Vaughan. Numerose le collaborazioni sui palchi argentini fino a vincere il premio ‘Contribution to Blues’ nel Teatro Generale San Martín di Buenos Aires. Al 1997 risale lo speciale di Mtv dedicato alla sua persona dal titolo ‘MTV Outside’ (‘MTV Afuera’). In seguito ebbe l’occasione di comporre la musica per uno spot della Toyota.

Al 2002 risale il suo trasferimento a Barcellona dove il musicista argentino formerà la Demian Domíngue Band. In questo periodo ha calcato numerosi palcoscenici con il chitarrista statunitense blues Bernard Allison e con la leggenda del rock internazionale Elliot Murphy in giro per l’Europa. Al suo attivo cinque dischi registrati in studio e un live in occasione del tour europeo e americano 2013. Bisogna ricordare il disco ‘Devil by My Side’, pubblicato nel 2008, che lo ha portato in vetta alle classifiche blues statunitensi. L’album si avvale della presenza della chitarra e della voce di Allison nel brano dal titolo ‘If You Say You Love Me’. Tra gli altri incontri musicali da annoverare ci sono Jimmie Vaughan, Roy Rogers, Los Lobos, Eric Sardinas, Paul Shortino, Javier Vargas, Raimundo Amador.

Demian Domínguez ha inoltre il privilegio di avere diversi modelli di amplificatori e chitarre Signature. La Matamp, produttrice di amplificatori inglese, lancia al mercato nel 2010 il modello Signature Matamp Demian. Nel 2021 la G&S Guitar, azienda belga, disegna il modello della chitarra Signature Demian Dominguez Thinline. A livello spagnolo abbiamo la Mpf con l’amplificatore Mpf Demian, e la General Vintage con il modello della chitarra Demian Dominguez Stratocaster.

Si preannuncia un live nello spirito del blues dalle radici texane in una chiave sia sudamericana che ispanica. E concludo con una frase estrapolata da un giornale spagnolo “Dai tempi dell’invasione britannica di fine anni Sessanta non si vedeva un chitarrista/cantante al di fuori degli Stati Uniti così abile nell’interpretare questa musica autoctona americana.”