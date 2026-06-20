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La voce dal timbro soul-jazz di Mario Biondi arriva in Calabria con il suo tour europeo, per festeggiare i suoi vent’anni di carriera.

UNA voce calda e intensa, ma soprattutto romantica dal timbro soul-jazz. È la voce di Mario Biondi, che proprio quest’anno ritorna in Calabria con un doppio appuntamento a Borgia (CZ) e, in teatro, a Reggio Calabria. Il cantante ritorna con un tour estivo a partire da sabato 20 giugno in occasione del ventennale dall’uscita di “This Is What You Are”. Non poteva perciò non tornare nella sua terra natale per celebrare 20 anni di carriera.

L’Italia ospiterà, infatti, numerose tappe che avranno luogo in location outdoor, proprio per assaporare la musica con l’eleganza e l’intimità che caratterizzano un timbro così inconfondibile. Borgia in provincia di Catanzaro è una delle due tappe scelte dal cantante in Calabria, in cui la sua voce sarà protagonista il 18 agosto al Parco Scolacium. Invece il 23 novembre sarà al Teatro Cilea nella città di Reggio Calabria per due date da non perdere.

Per l’acquisto dei biglietti, le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui siti di prevendita abilitati. Sul palco, Biondi sarà accompagnato da una band d’eccezione composta da storici musicisti per rendere la musica live ancora più magica e intensa. Con lui, in particolare, si esibirà il Maestro Antonio Faraò, uno dei più importanti pianisti jazz italiani riconosciuto a livello internazionale per la sua tecnica raffinata.

Mario Biondi in Calabria, saranno celebrati i suoi grandi successi

La scaletta certamente non deluderà il pubblico. Saranno celebrati i grandi successi dell’album “Handful of Soul”, che ha segnato lo spicco della carriera di Biondi, passando poi per reinterpretazioni di artisti come Kool & The Gang e il grande Lucio Battisti. Non mancheranno inoltre canzoni storiche come “Love Is a Temple” e “What Have You Done to Me”: brani che testimoniano una carriera ricca di emozione e una voce rara che ha segnato la scena mondiale.

Biondi ritorna, infatti, anche all’estero con un tour internazionale esteso, prodotto e organizzato da International Music & Arts & Beyond, che lo porterà in giro per l’Europa. Potsdam, Tunisi, Atene e Casablanca sono solo una piccola parte delle tappe che lo terranno impegnato in questo tour 2026. Tour che continuerà nei teatri italiani, in cui avremo il piacere di ascoltarlo a partire dal 1° novembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento, fino al Teatro Brancaccio di Roma il 14 dicembre.

Recentemente uscito in radio, “Ancorarsi ancora” è il nuovo singolo di Mario Biondi. Ascoltando il brano si percepiscono energia e contemporaneità, tra suoni e ritmiche che ne risaltano il focus su tecnologia e domotica. Il brano è estratto dal suo primissimo album interamente in italiano dal titolo “Prova d’autore”, prodotto da Sony Music in collaborazione con The Orchard. È già disponibile in digitale, in versione CD ed è possibile acquistare anche il vinile da collezione. Nella carriera dell’artista questo rappresenta un passo importante, che questa volta si presenta anche in veste di autore e compositore, curando arrangiamenti e produzione.