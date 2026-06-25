Cosenza, Festival delle invasioni 2026: il gran finale con Serena Brancale

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Il 30 luglio, nel cuore di Cosenza, Serena Brancale sarà la protagonista del gran finale del Festival delle invasioni 2026.

COSENZA – Sarà Serena Brancale a firmare il gran finale dell’edizione 2026 del Festival delle Invasioni. Il 30 luglio, nel cuore di Cosenza, il palco si accenderà per l’ultimo atto di una rassegna che continua a coltivare una propria idea di città: non semplice contenitore di eventi, ma organismo vivo, attraversato da musica, pubblico e movimento. In questa immagine di estate che si espande, di centri abitati che si riempiono e di ritorni che hanno il rumore discreto dei passi nelle piazze, sembra quasi risuonare in sottofondo “Il mio paese”, il brano realizzato dalla cantautrice pugliese insieme a Levante e Delia: non tanto come hit virale, quanto come chiave emotiva. Una canzone che ha trovato eco sui social, ma che soprattutto ha intercettato una grammatica precisa del Sud contemporaneo, fatta di luce forte, ritorni improvvisi, strade piene, identità che riemergono nei periodi in cui tutto sembra sospendersi.

È la stessa tensione che attraversa la scrittura e la presenza scenica di Serena Brancale: il ritorno non come nostalgia, ma come energia attiva, che si riaccende e si riorganizza. Una materia musicale che non si limita a raccontare, ma costruisce ambienti, li attraversa, li mette in relazione. Nel finale del 30 luglio, quella visione trova una sua traduzione scenica: il festival come spazio collettivo, la città come partitura aperta, e la musica come elemento che non accompagna semplicemente la scena, ma la trasforma.

Serena Brancale sarà la protagonista del gran finale del Festival delle invasioni 2026

L’annuncio del live di Serena Brancale è arrivato direttamente dal sindaco di Franz Caruso, affiancato dal consigliere delegato agli eventi Francesco Turco. Una scelta che non è casuale, ma perfettamente coerente con la traiettoria tracciata negli ultimi anni: un festival che non si limita a ospitare spettacoli, ma che prova a costruire una dimensione condivisa e totale, in cui la città stessa diventa protagonista. Il Festival delle invasioni ha ritrovato nelle ultime edizioni una sua identità forte: piazze piene, luoghi “invasi” da pubblico proveniente non solo dall’hinterland cosentino, ma anche dalla provincia e da altre regioni. Un flusso continuo, quasi carsico, che ha trasformato Cosenza in un palcoscenico diffuso, dove la linea tra spettatore e spazio urbano si assottiglia fino a scomparire.

Le piazze diventano sale a cielo aperto, i vicoli corridoi sonori, i luoghi simbolici nodi di un’esperienza collettiva che si rinnova di sera in sera. È qui che “Invasioni” ha costruito la sua forza: nella capacità di trasformare la partecipazione in appartenenza, e l’intrattenimento in identità condivisa.

Serena Brancale in concerto a Cosenza

In questo contesto, la scelta di Serena Brancale appare come un punto di sintesi e di rilancio. Artista, polistrumentista, performer e compositrice, la musicista pugliese rappresenta una delle voci più riconoscibili della nuova scena italiana: un equilibrio raro tra radici e sperimentazione, tra istinto e formazione accademica, tra corpo e suono. Il suo percorso è quello di un’artista che non ha mai accettato confini netti. Dalla formazione al Conservatorio “Piccinni” di Bari, passando per il jazz e la contaminazione nu-soul, fino alla costruzione di una cifra stilistica personale, immediatamente riconoscibile.

Nel tempo, la cantautrice pugliese ha attraversato palchi e linguaggi diversi: da X Factor a Festival di Sanremo 2015 con il brano “Galleggiare”, fino alla maturità discografica di “Je So’ Accussì”(2022) e alla viralità di “Baccalà”, diventato simbolo di una nuova contaminazione pop mediterranea. Accanto a lei, una rete di collaborazioni che racconta la sua statura artistica: Il Volo, Mario Biondi, Willie Peyote, Ghemon. Un mosaico di incontri che restituisce l’immagine di un’artista fluida, capace di attraversare generi e generazioni senza perdere identità.

“Sacro tour”

A Cosenza, il 30 luglio, la chiusura del Festival delle invasioni si inserisce nel solco del “Sacro tour”, il percorso live che ha già attraversato l’Europa partendo da Londra e che si concluderà nella sua Bari. Un viaggio sonoro che alterna spiritualità e groove, introspezione e impatto ritmico, corpo e voce, in una scrittura musicale che vive di contrasti più che di definizioni. Ed è proprio questa tensione continua tra opposti a rendere la presenza di Serena Brancale un appuntamento atteso con particolare intensità.

Il Settore Cultura del Comune è al lavoro per definire gli ultimi dettagli di un’edizione che punta a tenere insieme continuità e rinnovamento. L’obiettivo è chiaro: confermare un modello che nelle ultime stagioni ha dimostrato solidità e capacità attrattiva, senza rinunciare però a intercettare le sensibilità emergenti. In questo equilibrio si gioca oggi la sfida culturale di “Invasioni”: restare fedele alla propria identità, continuando però a ridefinirla. E la scelta di Serena Brancale si colloca esattamente in questo punto di incontro. Perché il suo live non è mai soltanto un concerto: è una costruzione emotiva, un modo di abitare la scena che non alza barriere, ma le abbatte, chiedendo al pubblico di entrare nel flusso. Nel finale del 30 luglio, quel “paese” evocato dalla sua musica, fatto di radici, sperimentazione, dialetto, soul e visione, entrerà nella piazza.