Cosenza, i fratelli Mirabelli cureranno il look dei big a Sanremo

I fratelli cosentini Luigi e Christian Mirabelli saranno a Casa Sanremo 2026 per curare il look degli artisti del Festival.

COSENZA – Due cosentini faranno il look ai capelli degli artisti che prenderanno parte al Sanremo 2026. Sono i fratelli Luigi e Christian Mirabelli, titolari di alcuni concept saloon Elite Accademia, Barbaria Italiana e Hairstudio’s nel cosentino. Veri e propri saloni di bellezza molto frequentati da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, che da alcuni anni sono presenti nel mondo delle dell’hair & beauty italiano sia maschile che femminile. Loro due dal 24 al 28 febbraio saranno a Casa Sanremo per portare l’energia autentica calabrese e la loro visione di bellezza. In quei giorni il Teatro Palafiori si trasformerà nel cuore pulsante delle attività di artisti, media e professionisti del settore beauty & entertainment.

«Casa Sanremo, stiamo arrivando”! – gridano in coro i due fratelli – Siamo orgogliosi di annunciarvi che saremo protagonisti con il nostro Artistic Team a Casa Sanremo. Grazie al Gruppo Panariello, che ha reso possibile tutto questo».

FRATELLI MIRABELLI A SANREMO, ORGOGLIO E IDENTITÀ ITALIANA: IL SIGNIFICATO DELLA PARTNERSHIP

Siete partner del prossimo Sanremo 2026. Cosa rappresenta per voi questa partecipazione?

«Essere partner di Sanremo 2026 è per noi un motivo di grande orgoglio. Sanremo non è solo musica, ma un simbolo di eccellenza, stile e identità italiana. Partecipare a un evento di questo livello rappresenta una conferma del percorso che abbiamo costruito con sacrificio, passione e tanta determinazione».

Raccontateci la vostra storia: da dove nasce il vostro progetto?

«La nostra storia nasce in uno dei momenti più difficili degli ultimi anni: il periodo Covid. Siamo partiti praticamente da zero, con mille difficoltà, in un contesto di grande incertezza. Non avevamo scorciatoie, solo una visione chiara, tanta voglia di lavorare e la convinzione che, anche nei momenti più duri, si potesse costruire qualcosa di solido».

Com’è la situazione oggi?

«Oggi possiamo dire con orgoglio di essere proprietari di tre saloni di parrucchiere uomo e donna. Uno di questi si trova all’interno del noto centro commerciale Metropolis».

QUALITÀ E CLIENTI VIP: IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL TERRITORIO

Cosa vi distingue dagli altri saloni?

«Siamo un salone giovane, dinamico e fortemente orientato alla qualità. Il nostro carattere è ciò che ci rende riconoscibili: uniamo professionalità, stile contemporaneo e attenzione maniacale al dettaglio. Questo ci ha portato, nel tempo, a diventare un punto di riferimento non solo per il pubblico locale, ma anche per persone note dell’hinterland, influencer nel reparto donna e calciatori del Cosenza Calcio nel reparto uomo».

Avete avuto anche ospiti di rilievo…

«Sì, nel corso del tempo abbiamo avuto il piacere di accogliere personalità come il calciatore Mauro Zárate e l’iconico Cristiano Malgioglio. Per noi è il riconoscimento di un ambiente professionale in cui anche personaggi di questo livello scelgono di affidarsi».

Cosa rappresenta Sanremo 2026 nel vostro percorso imprenditoriale?

«Sanremo 2026 è un punto di arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. È la dimostrazione che partendo da zero, anche in piena crisi, con impegno e visione si può arrivare lontano».