Castrovillari si prepara alla XX edizione di Suoni Festival. Musica, incontri e cultura: dal 9 all’11 luglio un calendario ricco di appuntamenti.

CASTROVILLARI (COSENZA) – Vent’anni di musica, incontri e cultura: Castrovillari si prepara a celebrare un importante traguardo con la XX edizione di Suoni Festival, in programma dal 9 all’11 luglio 2025. Tre giorni che promettono di trasformare il Protoconvento Francescano – prezioso gioiello architettonico nel cuore del borgo antico – in un palcoscenico sotto le stelle, dove comunità e arte si fondono in un’unica, grande festa.

Il cartellone del Suoni Festival 2025 spazia tra omaggi internazionali, icone della musica italiana e nuove sonorità. Ad aprire ogni serata sarà Elina Sandkvist, pronta a incantare il pubblico con un sentito tributo ad Amy Winehouse: da “Valerie” a “Rehab”, passando per “Back to Black”. Un repertorio che unisce anima, jazz e pop, capace di entrare subito nel cuore del festival.

Nella prima serata, il musicista e compositore brasiliano Nico Rezende porterà sul palco le atmosfere raffinate del Rezenda Trio, mescolando le calde sonorità della bossa nova e del jazz a contaminazioni pop, in un viaggio sonoro che profuma di saudade e modernità. La notte si illuminerà con due grandi nomi della musica italiana: Carlo Marrale, fondatore dei Matia Bazar, e Silvia Mezzanotte, voce storica del gruppo, si incontrano in “La nostra storia”, un concerto che ripercorre le tappe di una carriera costellata da brani che hanno segnato intere generazioni. Un omaggio all’eleganza interpretativa e al potere evocativo della canzone d’autore.

La seconda serata vedrà sul palco il collettivo calabrese Cappuccio Collective con “Smooth”. A seguire, il pop incontrerà l’intimità del piano con Marco Carta, che nel suo summer tour regalerà al pubblico i suoi brani più amati e nuove interpretazioni, accompagnato dal pianista Antonio Laviero. Nella terza e ultima serata, il Sud si racconta con Gioia Popolare, che infiammerà il palco con “Canti e suoni del Sud: la gioia della tradizione”. Un’autentica festa di tarantelle e ritmi travolgenti capaci di far ballare l’intera piazza. A chiudere in grande stile la XX edizione sarà Vaglica con il suo progetto “Libera”: un excursus appassionato tra emozioni profonde, desideri di libertà e sonorità contemporanee, per lasciare il pubblico con il cuore pieno e lo spirito leggero.

Dietro le quinte, la firma di Gerardo Bonifati, direttore artistico e anima visionaria del festival, insieme alla Pro Loco di Castrovillari guidata da Eugenio Iannelli, con il sostegno dell’Amministrazione comunale. «Questa ventesima edizione – afferma Bonifati – rappresenta un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza. Abbiamo voluto costruire un programma che fosse al tempo stesso ricco di suggestioni musicali e profondamente legato all’identità culturale del territorio. Suoni Festival è una festa della musica, ma anche un momento di incontro, di crescita e di condivisione per tutta la comunità».

Eugenio Iannelli, presidente della Pro Loco di Castrovillari, aggiunge: «Organizzare questo evento è per noi motivo di orgoglio; il sostegno degli enti pubblici e l’entusiasmo del pubblico ci confermano quanto Suoni Festival sia diventato parte integrante della nostra estate. È un’occasione per valorizzare il centro storico e per offrire a cittadini e visitatori esperienze culturali di qualità». Anche il sindaco Domenico Lo Polito conferma l’impegno: «Suoni Festival è una delle espressioni più belle della nostra identità culturale. L’amministrazione sostiene con convinzione questo evento che da vent’anni porta arte, musica e bellezza nel cuore della città. Il suo successo dimostra quanto la cultura possa essere motore di sviluppo, coesione e attrattività per Castrovillari e per tutto il territorio del Pollino».

Festival inserito nel circuito “Castrovillari Città Festival”

Il festival, inserito nel circuito “Castrovillari Città Festival”, è un’occasione per riscoprire il centro storico, vivere l’estate all’insegna della cultura e far dialogare generazioni diverse sotto un’unica, vibrante colonna sonora. Suoni Festival non è soltanto un evento musicale: è identità, comunità, turismo culturale. Un invito a perdersi tra i vicoli del borgo antico, lasciandosi trasportare dalle note che risuonano tra chiostri e archi di pietra, nella magica atmosfera delle sere d’estate calabresi. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Nord Castrovillari, in streaming e in FM, per portare le emozioni del Protoconvento anche a chi non potrà esserci, confermando il ruolo di Suoni Festival come appuntamento inclusivo, partecipato e capace di generare bellezza condivisa.