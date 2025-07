"La computer music in Gran Bretagna" a Cosenza

1 minuto per la lettura

PER la seconda serata del festival “Musica elettronica nel chiostro”, allestito dal Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza e organizzato dal Dipartimento di Musica Elettronica, appuntamento nel Chiostro di Portapiana per oggi, 18 luglio, alle 21.15 con il concerto intitolato “La computer music in Gran Bretagna”.

Durante la prima parte dell’evento verranno presentate due sonorizzazioni originali realizzate dagli studenti del corso di Musica applicata e Tecnico del suono. Giuseppe Filice sonorizzerà un estratto del videogioco “Assassin’s Creed: Syndicate”, ambientato nella Londra vittoriana. Domenico Vigna e Tommaso Morrone eseguiranno, invece, con interventi di live electronics di Mirjana Nardelli, la colonna sonora da loro composta di A Journey to Avebury di Derek Jarman.

Nella seconda parte si entrerà nel cuore della “Computer music in Gran Bretagna” con l’esecuzione a 8 canali di diffusione delle seguenti opere elettroacustiche: Mortuos Plango Vivos Voco di Jonathan Harvey; Internal Combustion di Jonty Harrison; infine verranno eseguiti il primo movimento, Siren, e l’ultimo, Angelus, dell’opera Two Women del compositore e performer Trevor Wishart.

In scena maestri e studenti del Conservatorio, con la regia del suono affidata a Costantino Rizzuti e alla classe di Tecnico del suono.