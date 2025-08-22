X
Stefano De Martino sotto un cielo di zafarani

| 22 Agosto 2025 17:43 | 0 commenti

Stefano De Martino sotto un cielo di zafarani

Stefano De Martino, zafarani cruschi, enzo barbieri, altomonte
1 minuto per la lettura

SOTTO un cielo di peperoni Stefano De Martino conquista la corona di ambasciatore degli Zafarani Cruschi di Altomonte. «Il Priore, unitamente al Gran Priore della Confraternita degli Zafarani Cruschi del Pollino, ha avuto l’onore di insignire il grande Stefano De Martino del titolo di Ambasciatore degli Zafarani Cruschi di Altomonte – scrive Michele Barbieri sul suo profilo facebook, postando foto e un piccolo divertente video – Un riconoscimento che celebra il suo legame con la nostra terra e la sua sensibilità nel valorizzare le eccellenze autentiche del Sud. Benvenuto tra noi, caro Stefano: da oggi sarai voce e simbolo degli Zafarani Cruschi nel mondo!».

De Martino è stato ospite del Festival Euromediterraneo con il suo spettacolo “Meglio Stasera”.

468

