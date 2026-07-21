Frah Quintale sulle fresche note di Aranciata

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DOPO il successo del suo primo tour nei palazzetti conclusosi ad aprile, Frah Quintale è già pronto a tornare ad abbracciare il pubblico dal vivo con il “Summer Tour ’26”. Tra i principali appuntamenti estivi del cantautore bresciano, che hanno preso il via lo scorso 3 luglio, spicca il ritorno a Cosenza, dove mercoledì 22 luglio 2026 sarà protagonista sul palco di Piazza XV Marzo nell’ambito del Be Alternative Festival.

L’artista porterà dal vivo il singolo “Aranciata” – lanciato proprio in primavera e già anticipato durante le date indoor – insieme alle tracce del suo ultimo disco “Amor Proprio” (pubblicato nell’ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia) e alle hit che ne hanno segnato il suo percorso artistico.

Con il suo nuovo brano, Frah Quintale esamina le macerie di una storia d’amore finita, posando uno sguardo disincantato su quella tendenza del tutto contemporanea a erigere muri e tagliare i ponti con il passato. Un’apparente fermezza che si rivela in realtà una corazza fragile, un tentativo goffo di schermarsi dal dolore. È proprio qui che il singolo si salda al concept di “Amor Proprio”: un disco che elegge la solitudine e l’ascolto interiore a veri motori della maturazione personale.

Muovendosi con naturalezza tra pop alternativo e attitudine urban, l’artista bresciano confeziona così uno show versatile, capace di alternare momenti di intimo raccoglimento a parentesi di pura spensieratezza. Artista a tutto tondo, anche in occasione del tour estivo Frah Quintale ha disegnato tutte le grafiche, dipingendole a mano.

Autore e compositore di tutti i suoi brani, Frah Quintale ha costruito la propria identità artistica sulla continuità della ricerca sonora, pur mantenendo un marchio di fabbrica immediatamente riconoscibile. La sua scrittura schietta e un immaginario visivo molto definito lo rendono una delle figure più singolari e difficilmente catalogabili della scena contemporanea. Un percorso portato avanti mantenendo costante il proprio stile: spiccato senso della melodia, un’interpretazione vocale naturale e quella freschezza che attraversa ogni sua produzione. A testimoniare l’impatto del suo lavoro sulla musica italiana – tra intuizioni pop e attitudine urban – ci sono 32 dischi di platino, 11 dischi d’oro e quasi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Per Frah Quintale si tratta di un gradito ritorno nel cuore del centro storico cosentino. Già nel 2021 l’artista bresciano si era esibito sullo stesso palco per presentare il progetto “Banzai”: un live rimasto nella memoria del pubblico locale per l’atmosfera e la carica emotiva, in un periodo ancora segnato dalle restrizioni per i concerti dal vivo.

L’appuntamento inserisce un altro tassello di rilievo nella programmazione del Be Alternative Festival, la rassegna che nel corso degli anni si è affermata come punto di riferimento per la musica dal vivo in Calabria, espandendosi anche con le storiche tappe montane in Sila sulle rive del lago Cecita.