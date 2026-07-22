Brunori sas tra le onde del mare del Floating Fest

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BRUNORI SAS è approdato al Floating Fest di Salina e lo ha fatto nel modo più coerente con il suo immaginario: tra ironia, malinconia e paesaggio. A Santa Marina di Salina, la scorsa domenica il cantautore calabrese è stato tra i protagonisti del format che porta la musica direttamente sul mare, con esibizione su caicco-palco e fruizione dal vivo da barche e imbarcazioni.

Il Floating Fest conferma così la sua vocazione a trasformare il concerto in esperienza immersiva, facendo del Mediterraneo non uno sfondo, ma parte stessa dello spettacolo. In questo scenario, Brunori Sas sembra l’artista ideale: una scrittura densa ma accessibile, capace di tenere insieme racconto personale e sentimento collettivo.

Con la sua scrittura ironica e intimista, Brunori ha portato sull’isola un repertorio capace di parlare al pubblico con leggerezza solo apparente e una forte identità d’autore. Con lui Maria Antonietta & Colombre, Samuel, direttore artistico dell’evento.

The Floating Fest è un modo nuovo di vivere la musica. Nasce in mare, dove il palco galleggia, il pubblico arriva in barca e il confine tra concerto e paesaggio semplicemente sparisce. È un festival itinerante. Ogni tappa è un incontro tra musica, emozioni e natura. Più di uno spettacolo. Un’esperienza collettiva, immersiva, irripetibile, cullati dalle onde in un momento sospeso tra musica e mare