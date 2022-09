Brunori live dell'anno: «Grazie alla Tim anche se a casa mia non prende»

1 minuto per la lettura

COSENZA – Brunori non smentisce mai la sua ironia. E così il giorno dopo la trasmissione su Rai Uno del Tim Music Awards 2022, dall’Arena di Verona, ringrazia a suo modo, sui suoi canali social, per il premio ricevuto per il live dell’anno. “Nonostante a casa mia a San Fili non prenda – ha scritto Dario Brunori in un post su Instagram – ringrazio la Tim e la Siae per il premio live 2022”.

Dario Brunori sul palco dell’Arena, presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ha ricevuto il premio e poi ha cantato due canzoni, “Al di là dell’amore” e “Per due che come noi”.

Il tour si concluderà questa sera con il concerto di Pescara.