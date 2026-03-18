Francesco Spizzirri, orgoglio cosentino della danza fra tv, teatri e Hollywood

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Dalle fiction in tv ai grandi musical passando per le produzioni cinematografiche hollywoodiane: il ricco mondo della danza del ballerino e coreografo cosentino Francesco Spizzirri

C’è chi calca il palco e chi lo costruisce, passo dopo passo, coreografia dopo coreografia. Francesco Spizzirri appartiene a entrambe le categorie. Cosentino, ballerino e coreografo, negli anni ha attraversato con disinvoltura televisione, teatro e cinema, ritagliandosi un ruolo riconoscibile dietro le quinte e sotto i riflettori.

Dalla recente apertura del Grande Fratello Vip al set internazionale del nuovo film di Mel Gibson, il suo è un percorso in continua evoluzione, fatto di ritorni, nuove sfide e sogni ancora da inseguire.

NEL CORPO DI BALLO DEL GF

Lo abbiamo visto lo scorso mercoledì nel corpo di ballo del Grande Fratello Vip, che attorno alla performance di Raimondo Todaro, ha aperto questa nuova edizione, dopo la puntata di chiusura del Grande Fratello a dicembre 2025. Ma Spizzirri non è estraneo nello studio e nella casa più spiata d’Italia seppur non abbia mai partecipato come concorrente ma sempre – e per fortuna – con quel che sa fare meglio: danzare.

Eppure, dice, «in questa edizione del Gf Vip è tutto nuovo. Si ricomincia da capo. Sarà un Gf breve rispetto alle altre edizioni» anche se non è escluso il suo ritorno a passo di danza nel corso delle puntate. «Sono contento perché ho ritrovato Ilary (Blasi, alla conduzione; ndr) dopo Eurogames nel 2019. Un’altra delle tante trasmissioni televisive che lo hanno visto protagonista.

LIBERE DONNE, LA FICTION RAI CON LINO GUANCIALE

Le esperienze di Francesco Spizzirri nel mondo dello spettacolo sono molteplici: in primis come ballerino, assistente coreografo e coreografo ma ha anche spesso incontrato il mondo del cinema e delle fiction televisive. È il caso di “Libere donne”, la fiction di Rai 1 con Lino Guanciale, in onda dal 10 marzo 2026 che lo vede nel cast. In questo caso ha ricoperto non solo il ruolo di assistente coreografo ma anche di ballerino.

Eppure, ci racconta simpaticamente, «mi ero dimenticato di aver lavorato in questa fiction (ride; ndr). Abbiamo girato all’incirca un anno fa, poi passa tempo dalla messa in onda e a volte, preso da altri lavori, te ne dimentichi». Sei episodi, diretti da Michele Soavi, mostrano anche il talento e il bel volto di Francesco Spizzirri. Scena clou: il ballo in maschera nella puntata finale che andrà in onda il 24 marzo 2026 e della quale, per ovvi motivi, non vi anticipiamo niente.

Quella di “Libere donne” però per Francesco Spizzirri non è la prima apparizione in una fiction. Anzi, sono davvero tante quelle elencate nel suo curriculum. Tra Rai e Mediaset ricordiamo “Il peccato e la vergogna”, “Raccontami, “Tutti pazzi per amore”, “I Cesaroni”. E queste sono solo alcune.

TOPO GIGIO – IL MUSICAL

Nell’ultimo periodo Spizzirri è stato impegnato anche, come assistente coreografo, nella costruzione di “Topo Gigio – Strapazzami di coccole”, il musical che ha debuttato lo scorso 6 marzo a Milano e che successivamente andrà in scena a Roma e Genova, per poi approdare nei vari teatri italiani il prossimo anno. Tra i protagonisti, Sergio Friscia e Milena Miconi, con la regia di Maurizio Colombi.

Dopo musical come “Rapunzel”, “Prova a Prendermi”, “Sapore di Mare”, che lo hanno visto lavorare con personaggi di spicco come Lorella Cuccarini, Serena Autieri, Simone Montedoro, questa per lui è stata forse la prova più emozionante. «Topo Gigio è un personaggio iconico al quale sono molto legato perché ci sono cresciuto» racconta Spizzirri, sottolineando come il focus di questo musical sia la storia di Maria Perego e di come ha creato questo pupazzetto simpatico, entrato nel cuore di tutti e non solo in Italia.

«Ho scoperto – racconta ancora Spizzirri – che in Sud America e in Giappone c’è un museo dedicato a Topo Gigio, un pupazzetto famosissimo in tutto il mondo. Inoltre, nella sede Rai di Milano sono esposte tantissime foto di personaggi iconici che hanno fatto la storia della televisione, tra cui proprio Topo Gigio. È stato ancora più divertente ed emozionante lavorare a questo musical».

THE RESURRECTION DIRETTO DA MEL GIBSON

Dalla tv al teatro, si passa al cinema. Stavolta con una produzione hollywoodiana. Francesco Spizzirri sarà infatti nel cast di “The Resurrection (La resurrezione di Cristo)”, il nuovo film di Mel Gibson in arrivo nei cinema nel 2027. «Un film molto particolare – spiega – diviso in due parti e con un cast di ballerini».

Può sembrare strano come in un film che racconta la resurrezione di Cristo si danzi, eppure, nella pellicola pare ci siano «diversi girati con alcune coreografie». «Abbiamo girato a Cinecittà 2 a Roma, per tre settimane a ottobre, in costumi di epoca romana. Quello che ricordo molto bene è il freddo! (ride; ndr)». E ci svela qualcosa su questo tanto atteso film: «È molto più particolare rispetto a “La passione di Cristo”, ci sono tantissimi effetti speciali, spesso è stato utilizzato il green screen (uno schermo verde sul quale vengono aggiunti effetti speciali in post produzione; ndr) e il moltiplicatore di personaggi. Ed io sono uno dei 6 prototipi che hanno utilizzato per moltiplicare».

Ora, non aspettiamoci centinaia di cloni di Francesco Spizzirri sul grande schermo, ma forse qualcuno con una leggera somiglianza è possibile.

Francesco ci svela anche come è stato lavorare con un premio Oscar come Mel Gibson: «Sicuramente molto emozionante incontrarlo e lavorare con lui. È una persona che mette a proprio agio, è molto carino e delicato, sul set arrivava vestito casual e comodo: tuta e Crocs. Si interessava molto a noi e a come stavamo, sempre gentile con tutti. E da un’icona del cinema forse non te lo aspetti. Anche se questo divismo nelle star hollywoodiane io non l’ho mai riscontrato, sempre tutti alla pari», che si tratti di un premio Oscar o di una comparsa.

LE ESPERIENZE HOLLYWOODIANE E I SOGNI NEL CASSETTO

Lo dice con cognizione di causa, perché per Spizzirri neppure con questa esperienza aggiunge una spunta alla lista delle prime volte. Già nel 2009 infatti, aveva preso parte al cast di “Nine”, film musicale girato a Londra, prodotto da Rob Marshal, con nomi del calibro di Sophia Loren, Nicole Kidman, Penelope Krutz, Daniel Day Lewis.

Quello di Francesco Spizzirri è davvero un curriculum lunghissimo e variegato. Ha anche scritto, composto e pubblicato canzoni, giusto per aggiungere qualcos’altro alla lista. Sembra abbia fatto davvero tutto nella vita. Eppure, c’è ancora qualcosa in quel cassetto: «Vorrei fare radio, credo proprio che potrebbe piacermi, ci penso spesso. Mi capita di andare in radio per le promozioni dei lavori che faccio e tutte le volte mi sono sempre trovato a mio agio. Chi lo sa…». Mai dire mai.