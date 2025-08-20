Corigliano – Rossano, Miss Italia Calabria: eletta Miss Framesi Calabria 2025

5 minuti per la lettura

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Framesi Calabria 2025. Prossima selezione: il 20 agosto a Villa San Rocco, Mormanno, per l’elezione di Miss Miluna Calabria 2025.

CORIGLIANO – ROSSANO (COSENZA) – L’Anfiteatro Rino Gaetano di Sant’Angelo, a Corigliano-Rossano, ha ospitato la ventunesima selezione di Miss Italia Calabria. Miss Framesi Calabria 2025 è Francesca Riccio di Soverato. Con questa vittoria, la miss neoeletta si è guadagnata il pass per le prefinali nazionali che le consentirà di portare la bellezza della Calabria nel concorso più prestigioso d’Italia. Affacciato sul lungomare Mediterraneo, l’anfiteatro, intitolato al leggendario cantautore Rino Gaetano, è un luogo dove musica, luce e passione si intrecciano, celebrando l’arte e l’eredità culturale della Regione. Durante tutto l’anno, questo spazio accoglie concerti, festival, spettacoli teatrali, eventi culturali e sportivi, trasformandosi in un cuore pulsante di emozioni. L’Anfiteatro Rino Gaetano è un luogo in cui le comunità si incontrano, i ricordi prendono vita e l’energia del territorio esplode in ogni applauso. Un simbolo della Calabria viva e creativa.

Miss Italia Calabria ha illuminato il palco del Coro Summer Fest

L’evento di Miss Italia Calabria ha illuminato il palco del Coro Summer Fest, il festival che trasforma l’estate di Corigliano-Rossano in un’esplosione di musica, spettacolo e cultura. Un calendario estivo pensato per regalare momenti di divertimento, cultura e aggregazione a cittadini e turisti di tutte le età. Ogni angolo della città diventa palcoscenico: dal centro storico di Rossano alla marina di Schiavonea, passando per Corigliano e i borghi.

In programma concerti, spettacoli teatrali, cinema all’aperto, eventi per bambini, degustazioni e celebrazioni delle tradizioni popolari. La musica dal vivo sarà protagonista, con artisti locali e ospiti di fama nazionale, accompagnata da cabaret, danza e performance artistiche che trasformeranno piazze e lungomari in veri e propri palcoscenici. Non mancheranno gli appuntamenti culturali: presentazioni di libri, mostre e visite guidate nei tesori storici e artistici della città. L’estate a Corigliano-Rossano si è accesa di fascino ed eleganza con Miss Italia Calabria, simbolo di bellezza, talento e spettacolo.

Miss Italia Calabria 2025

Il pubblico numeroso e caloroso trasforma ogni serata in un’esperienza straordinaria. L’entusiasmo, gli applausi e i sorrisi dei presenti creano un’energia vibrante che avvolge concorrenti e organizzatori. Dietro ogni corona di Miss Italia Calabria ci sono determinazione, talento e dedizione. A guidare il concorso sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali da undici anni. Gli organizzatori hanno commentato con orgoglio: «Ogni serata è sempre molto apprezzata. Il pubblico ci regala emozioni uniche. Un ringraziamento speciale va a chi segue il nostro tour anche da casa. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, in particolare il sindaco Flavio Stasi, l’assessore Costantino Argentino, i consiglieri Giuseppe Candreva e Lorena Vulcano per aver reso possibile la manifestazione. Dedichiamo un pensiero affettuoso a Raffaele Vulcano, che ci ha lasciato troppo presto: il suo entusiasmo per Miss Italia rimarrà sempre nei nostri cuori».

Gli esclusivisti regionali hanno sottolineato l’importanza di portare eventi di questa portata su palcoscenici significativi e hanno esteso i ringraziamenti a «Giuseppe Pirillo, responsabile commerciale Framesi per Calabria e Sicilia, che ha contribuito alla realizzazione della serata. Grazie a tutti i partner: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia, Amarelli, Came Officine Grafiche. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine al nostro team, un gruppo di professionisti instancabili che rappresentano il cuore pulsante di ogni evento. E soprattutto grazie alle nostre miss, che affrontano questa avventura in giro per la Calabria, accompagnate dalle loro famiglie. Invitiamo le ragazze a iscriversi al concorso su per vivere l’emozione unica di questa straordinaria esperienza».

Una narrazione che unisce tradizione e innovazione

Miss Italia Calabria diventa il filo conduttore di una narrazione che unisce tradizione e innovazione, trasformando borghi e piazze in veri e propri palcoscenici culturali. Ogni tappa non è solo spettacolo, ma occasione di incontro tra comunità e generazioni, capace di restituire l’immagine di un Sud vitale e dinamico. La manifestazione coinvolge famiglie, attira pubblico e anima i centri storici con sorrisi, musica ed entusiasmo, mentre la sua eco supera i confini locali grazie a Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15).

Miss Italia Calabria ha fatto tappa a Corigliano-Rossano

La ventunesima selezione ha portato in scena un intreccio di emozioni e suggestioni, sotto la direzione artistica di Linda Suriano e con la co-conduzione di Andrea De Iacovo. A catturare gli sguardi è stata la passerella total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, che ha trasformato il palco in un viaggio scintillante tra l’eleganza senza tempo e il fascino degli anni d’oro dello spettacolo italiano. Il ritmo travolgente dei “Freschi di Zona” ha fatto vibrare la platea. Le eleganti coreografie di Lia Molinaro hanno cucito addosso all’evento un’aura di stile e spettacolarità.

Il consigliere comunale di Corigliano-Rossano, Giuseppe Candreva, ha sottolineato l’importanza dell’evento: «Un’occasione preziosa per valorizzare la nostra città, fondendo la bellezza del territorio con quella delle giovani calabresi. Auguro alle miss di vivere questa esperienza con entusiasmo e divertimento». Sulla stessa linea anche la consigliera comunale Lorena Vulcano che ha evidenziato il valore della selezione: «È stato un onore partecipare a un momento che celebra eleganza, personalità e bellezza delle ragazze. Il mio augurio è che sappiano cogliere questa opportunità come un’esperienza di crescita».

La giuria della ventunesima selezione

A decretare la vincitrice della ventunesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Candreva (consigliere comunale Corigliano-Rossano), Lorena Vulcano (consigliere comunale Corigliano-Rossano), Giuseppe Pirillo (Framesi), Giacinto De Pasquale (giornalista), Franca Trozzo (Accademia New style di Cosenza), Lia Molinaro (coreografa), Gaia Francesca Romano (make-up artist), Fabio Restuccia (Franza Restuccia Gioielli 1820), Natascia Callegaro (titolare dell’azienda Natascia Callegaro hair&spa per i protocolli beauty e wellness).

Miss Framesi Calabria 2025

Dopo l’incoronazione, Miss Framesi Calabria 2025, Francesca Riccio, ha dichiarato: «Vincere questa fascia è per me un onore immenso: rappresentare la mia Regione in questo fantastico concorso è un sogno che si realizza. Spero che questa esperienza possa diventare un trampolino di lancio per la mia carriera da modella. Un grazie di cuore all’organizzazione che ha creduto in me e, soprattutto, a mia mamma e a mia cugina, che mi hanno dato la forza e il coraggio di salire su questo palco».

Prossima selezione: Mormanno

Il sogno di Miss Italia Calabria continua a brillare, portando fascino e bellezza nei luoghi più suggestivi della regione. Prossima selezione: il 20 agosto Villa San Rocco, a Mormanno, diventerà palcoscenico di charme e raffinatezza per la finale regionale che eleggerà Miss Miluna Calabria 2025.