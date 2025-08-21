Mormanno, Miss Italia Calabria: eletta Miss Miluna Calabria 2025

5 minuti per la lettura

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Miluna Calabria 2025. Prossima selezione: il 22 agosto, nel cuore di Lungro, lungo Corso Skanderberg, per l’elezione di Miss Eleganza Calabria 2025.

MORMANNO (COSENZA) – Mormanno si è accesa di luci e sogni: Villa San Rocco ha ospitato la ventiduesima selezione di Miss Italia Calabria. Tra applausi e flash, Melissa D’Ambrosio di Torano Castello ha conquistato il titolo di Miss Miluna Calabria 2025 e si prepara a volare verso le prefinali nazionali del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia.

Miss Italia Calabria fa tappa a Mormanno

Adagiato a 840 metri sul livello del mare, alle pendici del Monte Cerviero, questo borgo medievale custodisce storia, cultura e sapori autentici. I pregiati legumi, come le lenticchie e i poverelli bianchi, insieme ai rinomati bocconotti, raccontano la ricchezza della tradizione gastronomica calabrese. Le chiese di Santa Maria del Colle, della Madonna del Suffragio e di San Rocco, il suggestivo Faro Votivo – unico in Italia tra le montagne – e il piccolo lago del Pantano regalano scorci unici e indimenticabili.

In questa cornice, la bellezza si intreccia con l’anima del borgo: eleganza e radici profonde si fondono in un’unica identità. Miss Miluna Calabria diventa così simbolo di un territorio che sorprende, di una comunità che custodisce la memoria e guarda al futuro con entusiasmo, passione e orgoglio.

Tradizioni

Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, Mormanno celebra ogni anno la festa di “Perciavutti”. La manifestazione, giunta alla XX edizione, nasce dalla volontà di riscoprire antiche tradizioni e tramandare la storia del borgo attraverso le generazioni. Il nome stesso – “Percia” = spilla, “Vutti” = botte – richiama i vuttari, luoghi in cui il vino veniva conservato nelle botti di legno. Dal 6 all’8 dicembre, a ridosso del Ponte dell’Immacolata, Mormanno si anima di luci, colori e profumi: le piazze e i quartieri simbolici – Costa, Casalicchio, Capo Lo Serro e Torretta – diventano scenari di festa, dove la socialità, il vino nuovo e la convivialità creano una magica atmosfera.

Miss Italia 2025

Il concorso, guidato da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali, torna a far risplendere le località calabresi. I due organizzatori hanno espresso la loro gioia per il ritorno a Mormanno, condividendo gratitudine e soddisfazione per questa nuova tappa dell’evento: «Siamo felici di ritornare in questo borgo, che portiamo nel cuore. Ci lega una profonda amicizia con il sindaco Paolo Pappaterra e la sua famiglia. Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare il vicesindaco di Mormanno Giuseppe Fasano e i consiglieri Flavio De Barti, Domenico Perrone e Gianluca Fortunato, per il sostegno e la collaborazione. Un ringraziamento a Luigi Cosenza del Gruppo 3M, sempre al nostro fianco nell’organizzazione di ogni viaggio.

Un grazie speciale va alla nostra super squadra: un gruppo di professionisti instancabili che costituiscono il cuore pulsante di ogni evento. Grazie a tutti i nostri partner: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia, Amarelli e Came Officine Grafiche. Un ringraziamento sincero va alla patron Patrizia Mirigliani e all’intero staff nazionale. Un ringraziamento a tutte le testate che raccontano il nostro viaggio in ogni angolo della Calabria. E, soprattutto, ringraziamo di cuore le nostre miss, che vivono quest’avventura insieme alle loro famiglie mettendosi in gioco con determinazione. Invitiamo tutte le aspiranti miss a iscriversi al concorso sul sito ufficiale e a vivere l’emozione unica di questa straordinaria esperienza».

La ventiduesima selezione

La ventiduesima selezione ha regalato emozioni intense sotto la direzione artistica di Linda Suriano e la conduzione di Andrea De Iacovo. La passerella dell’Accademia New Style di Cosenza, illuminata da un total gold scintillante e diretta da Franca Trozzo, ha esaltato l’eleganza senza tempo e il fascino degli anni d’oro dello spettacolo italiano. L’energia travolgente dei Freschi di Zona ha fatto vibrare la platea, mentre le coreografie dell’Accademia Danceart, guidata da Rosalia Romagno, hanno aggiunto movimento, ritmo e spettacolo, rendendo la serata indimenticabile. La manifestazione supera i confini locali grazie alla messa in onda su Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15).

Flavio De Barti, consigliere delegato a Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Mormanno, ha dichiarato: «Siamo felici di ospitare Miss Italia Calabria per il secondo anno. La nostra comunità trae grande beneficio dalla visibilità che l’evento porta, sia per chi viene a visitare il borgo, sia per chi può apprezzare lo spettacolo. Miss Italia Calabria si conferma un vero passpartout per scoprire i borghi calabresi e, con entusiasmo e allegria, valorizza le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali dei luoghi che attraversa. Auguro alle miss di divertirsi, partecipare con spensieratezza, socializzare e vivere questa esperienza con un sano spirito di competizione. Stare insieme e creare relazioni, credo, sia una parte fondamentale della mission di un evento come questo».

La giuria

A decretare la vincitrice della ventiduesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Fasano (vicesindaco di Mormanno), Flavio De Barti (consigliere delegato al Turismo, Sport e Spettacolo nel Comune di Mormanno), Domenico Perrone (consigliere delegato Politiche sociali nel Comune di Mormanno), Gianluca Fortunato (consigliere delegato alle Associazioni), Monica Lico (Antica Gioielleria Castrovillari), Massimo Giangreco (Framesi), Barbara Marchio (giornalista), Luigi Cosenza (Gruppo 3M),

Miss Miluna Calabria 2025

Subito dopo la proclamazione, Melissa D’Ambrosio, Miss Miluna Calabria 2025, ha condiviso tutta la sua emozione: «Sono felicissima, è stata una vittoria inaspettata. Per me i gioielli non sono oggetti da custodire in una teca, ma compagni di vita. Un gioiello parla di noi. Non va nascosto, ma vissuto e reso importante. Ringrazio mia madre, che è sempre al mio fianco, e faccio un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze».

Prossima selezione

Il viaggio di Miss Italia Calabria continua a incantare il pubblico, accendendo di charme e splendore gli scenari più affascinanti della Regione. Il 22 agosto, nel cuore di Lungro, lungo Corso Skanderberg, verrà eletta Miss Eleganza Calabria 2025.