Miss Italia Calabria 2026: il tour approda a Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio

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Un weekend all’insegna del glamour: sabato 11 luglio Miss Italia Calabria farà tappa all’Hotel Bisanzio Resort, nella suggestiva cornice di Località Piana dei Venti, a Corigliano-Rossano; domenica 12 luglio, il viaggio proseguirà a “La cascina tra gli agrumi”, a Cassano allo Ionio.

L’estate calabrese entra nel suo momento più glamour. Dopo l’entusiasmo delle prime selezioni, il tour di Miss Italia Calabria prosegue con due nuovi appuntamenti pronti ad accendere i riflettori su talento, eleganza e valorizzazione del territorio. Sabato 11 luglio il concorso farà tappa all’Hotel Bisanzio Resort, nella suggestiva cornice di Località Piana dei Venti, a Corigliano-Rossano. Domenica 12 luglio, il viaggio proseguirà a “La cascina tra gli agrumi”, a Cassano allo Ionio. Due location di grande fascino che accoglieranno le nuove aspiranti miss, protagoniste di un percorso che da oltre ottant’anni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dello spettacolo italiano.

Miss Italia Calabria 2026

L’edizione 2026 di Miss Italia Calabria si racconta attraverso il linguaggio degli anni Novanta. Non una semplice operazione nostalgia, ma un filo narrativo che attraversa l’intero tour, evocando un’epoca fatta di videocassette riavvolte con una matita, Walkman, grandi successi radiofonici e serate davanti alla televisione. Un immaginario che oggi torna in una veste contemporanea, trasformando ogni selezione in un incontro tra memoria, autenticità e nuove generazioni. Ad arricchire le serate sarà la musica dal vivo della band “I freschi di zona”, che accompagnerà il pubblico con le sonorità e l’energia di un decennio indimenticabile.

Gli esclusivisti regionali

Per il dodicesimo anno consecutivo la regia regionale porta la firma della Carli Fashion Agency, guidata da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, protagonisti di un percorso che negli anni ha saputo rinnovare il format, trasformando Miss Italia Calabria in una vetrina per i giovani talenti e in uno strumento di promozione del territorio. «Siamo felici di vivere questa dodicesima edizione – spiegano gli organizzatori – e di continuare un progetto che cresce anno dopo anno grazie alla fiducia della patron Patrizia Mirigliani, dello staff nazionale, dei partner e delle tante realtà che ci ospitano. Invitiamo tutte le ragazze calabresi che desiderano mettersi in gioco a candidarsi attraverso il sito ufficiale di Miss Italia. Siamo orgogliosi di tornare per il secondo anno consecutivo all’Hotel Bisanzio Resort e ringraziamo Maria Zampelli per l’ospitalità, così come Giuseppe Procopio per aver accolto il tour a “La cascina tra gli agrumi”».

Miss Italia Calabria: il conto alla rovescia è iniziato

Ogni tappa diventa un’occasione per valorizzare le giovani concorrenti e raccontare una Calabria dinamica, pronta a guardare al futuro. Accanto alle protagoniste della passerella continua il sostegno dei partner che accompagnano il tour. Tra questi Carlomagno Auto, partner storico della manifestazione, insieme alle emittenti Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che seguiranno le tappe del concorso raccontando il percorso di Miss Italia Calabria attraverso la Regione. Il conto alla rovescia è iniziato: il palco è pronto, le luci stanno per accendersi, nuove storie stanno per entrare nel racconto di Miss Italia Calabria 2026. Tra sogni, emozioni e nuovi volti, l’estate calabrese è pronta a scoprire la sua prossima protagonista.