Rai Radio 2 in diretta da Sibari per Vinitaly and the City 2026 con musica, spettacolo e grandi ospiti

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Dalla Magna Grecia alle frequenze nazionali: Rai Radio 2 in diretta da Sibari per Vinitaly and the City 2026. Tre giorni di dirette nazionali, concerti e intrattenimento: dal 17 al 19 luglio la magia di Sibari è pronta a conquistare l’Italia con Fabio Rovazzi, DJ Effe e Valerio Lundini con i VazzaNikki.

SIBARI (COSENZA) – La Calabria torna protagonista sulla scena nazionale con la forza della musica, della cultura e delle sue eccellenze. Dal cuore della Magna Grecia, il Parco Archeologico di Sibari diventa il grande palcoscenico dell’estate italiana con Vinitaly and the City Sibari 2026, evento in programma dal 17 al 19 luglio, pronto a trasformare il territorio in un punto di riferimento per il turismo, l’enogastronomia e lo spettacolo.

A raccontare ogni emozione della manifestazione ci sarà Rai Radio 2, che porterà in diretta da Sibari il programma estivo “Radio 2 Estate da Matti”, regalando al pubblico di tutta Italia tre giorni di musica, storie e atmosfere calabresi. Una finestra nazionale aperta sulla bellezza del territorio, sulle sue tradizioni e sull’energia di un evento che unisce vino, cultura e intrattenimento.

Rai Radio 2 in diretta da Sibari per Vinitaly and the City 2026

Dalla suggestiva cornice del Parco Archeologico di Sibari, Barty Colucci e Lavinia Mauro saranno i protagonisti dei collegamenti in diretta, mentre Francesco Arienzo guiderà il programma dagli studi Rai di Roma. Un viaggio radiofonico capace di catturare il fascino di una terra antica e contemporanea allo stesso tempo, portando nelle case degli italiani il respiro di una Calabria sempre più protagonista. Ma Vinitaly and the City Sibari 2026 non sarà solo racconto: sarà soprattutto spettacolo. Dopo le dirette radiofoniche, il palco si accenderà ogni sera con grandi appuntamenti musicali e artisti di primo piano.

Il programma

Venerdì 17 luglio si parte con la diretta di Radio 2 Estate da Matti dalle 18:30 alle 21:30, seguita alle 22:30 dal concerto di Fabio Rovazzi, pronto a far esplodere l’entusiasmo del pubblico con il suo mix di musica, ironia e coinvolgimento.

Sabato 18 luglio la diretta radiofonica tornerà dalle 19.30 alle 21.30, per lasciare poi spazio, dalle 22:30, al ritmo travolgente del DJ set di DJ Effe (Francesca Sulis), una delle protagoniste più apprezzate della scena musicale contemporanea.

Domenica 19 luglio gran finale con l’ultima diretta di Radio 2 Estate da Matti, dalle 19:30 alle 21:30, e dalle 22:30 lo spettacolo di Valerio Lundini e i VazzaNikki, un appuntamento all’insegna dell’ironia, della creatività e dell’energia dal vivo.

Vinitaly and the City 2026

Vinitaly and the City Sibari 2026 nasce dalla collaborazione tra Verona Fiere, Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Arsac, Comune di Cassano all’Ionio e Parco Archeologico di Sibari, con l’obiettivo di valorizzare una terra capace di intrecciare storia millenaria, qualità enogastronomica e nuove esperienze turistiche. La presenza di Rai Radio 2 rafforza ulteriormente la dimensione nazionale dell’evento, confermando il ruolo della Calabria come laboratorio di cultura e spettacolo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Regione Calabria e Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com, rappresenta un importante strumento di promozione del territorio attraverso una comunicazione di qualità e una copertura mediatica capillare.

Sibari si prepara così a diventare il cuore pulsante dell’estate 2026: una terra antica che guarda al futuro, dove il vino incontra la musica, la storia incontra l’innovazione e la Calabria si racconta al mondo con una voce sempre più forte.