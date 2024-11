Mendicino, “Sguardi a Sud”: Roberto Menabò in concerto

3 minuti per la lettura

VII edizione “Sguardi a Sud”: il 24 novembre, Roberto Menabò in concerto al Teatro Comunale di Mendicino con lo spettacolo “Mesdames a 78 giri: storie di donne che hanno cantato il blues”.

MENDICINO (COSENZA) – La settima edizione di Sguardi a Sud, la rassegna che da anni porta a Mendicino le vibrazioni più intense del panorama teatrale e musicale contemporaneo, prosegue con successo. Domenica 24 novembre, alle ore 18, il Teatro Comunale ospiterà lo spettacolo “Mesdames a 78 giri: storie di donne che hanno cantato il blues”, ideato e interpretato da Roberto Menabò. Promossa dalla compagnia Porta Cenere con il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical, questa kermesse unisce tradizione e innovazione grazie alla partecipazione di artisti di alto livello che richiamano un pubblico sempre più numeroso e variegato. Sguardi a Sud si conferma così una rassegna ricca di proposte artistiche originali e stimolanti.

ROBERTO MENABÒ IN CONCERTO A MENDICINO

Lo spettacolo di Menabò, tratto dal suo omonimo libro, è un viaggio emozionante tra le vite tormentate e passionali di alcune delle più grandi interpreti del blues degli anni ’30. Lucille Bogan, Bertha “Chippie” Hill, Lottie Kimborough, Laura Dukes, Elvie Thomas e Elizabeth Cotten: nomi che evocano non solo melodie struggenti, ma anche episodi di vita reale scolpiti in un’epoca di contrasti, tra i ruggenti anni’20 e l’ombra della Grande Depressione. Il concerto si snoda tra vaudeville, medicine show, locali clandestini e discriminazioni razziali, per restituire storie di passione, coraggio e resistenza, narrate attraverso la voce e la chitarra di Menabò, che dipinge un affresco vivido di un’epoca ormai perduta.

MESDAMES A 78 GIRI: STORIE DI DONNE CHE HANNO CANTATO IL BLUES

Ogni racconto è una finestra su un mondo affascinante e, al tempo stesso, crudele. Lucille Bogan sfidava le convenzioni del suo tempo con canzoni proibite e Bertha Hill era capace di imporsi persino nella Chicago dei gangster. Lottie Kimborough addolciva le sue esibizioni con cioccolatini, mentre Laura Dukes incantava il pubblico con musica e danza nei medicine show. Elvie Thomas, dal carattere indomito, viveva tra note e pistole, mentre Elizabeth Cotten, scoperta quasi per caso, trasformò la sua vita ordinaria da commessa in un grande magazzino in un grande sogno musicale.

Lo spettacolo offre l’immagine potente di sei donne straordinarie che hanno sfidato le avversità. Ogni racconto è accompagnato da un brano strumentale originale e si conclude con un pezzo del repertorio della cantante protagonista. Il risultato è uno spettacolo della durata di un’ora e mezza che cattura e incanta, trasportando il pubblico in un passato fatto di suoni, profumi e passioni senza tempo.

“Mesdames a 78 giri” non è solo un omaggio alle grandi cantanti blues, ma anche una riflessione sul potere della musica come strumento di resistenza e libertà. Le storie delle donne del blues che saliranno simbolicamente sul palco del Teatro comunale di Mendicino sono un richiamo alla forza, alla resilienza e alla creatività che attraversano ogni epoca e ogni luogo. Il pubblico potrà così riscoprire l’eterno potere del blues.

VII EDIZIONE SGUARDI A SUD

Il direttore artistico della rassegna Mario Massaro: «Sguardi a Sud nasce dalla volontà di creare uno spazio in cui il teatro e la cultura possano raccontare, emozionare e spingere a riflettere. Questa settima edizione rappresenta un momento importante del nostro percorso. Con ogni spettacolo, vogliamo porre una lente d’ingrandimento su temi universali, offrendo al pubblico non solo intrattenimento, ma anche l’occasione di vivere esperienze che lascino un segno. Siamo felici di ospitare Roberto Menabò con il suo “Mesdames a 78 giri”, un’opera che incarna perfettamente lo spirito della rassegna. Attraverso spettacoli come questo vogliamo raccontare storie di resistenza, passione e trasformazione che, pur lontane nel tempo e nello spazio, ci parlano ancora oggi con una forza straordinaria».