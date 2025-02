Sanremo 2025, Brunori Sas arriva terzo ma primo al televoto

4 minuti per la lettura

Si chiude la 75esima edizione del Festival di Sanremo nel segno di Olly ma Dario Brunori torna in Calabria non solo con la soddisfazione del terzo posto ma anche con quella di essere stato il preferito dal televoto

È un Sanremo da record quello di Carlo Conti che si è concluso con la vittoria del giovanissimo Olly, con il secondo posto di Lucio Corsi e con Brunori Sas, sul terzo gradino del podio. Due esordienti nei primi tre posti: Corsi e Brunori, che sebbene facciano musica da tempo, hanno calcato per la prima volta il palco dell’Ariston in gara al Festival di Sanremo. Olly invece era al suo secondo Festival, la prima nel 2023 in gara con “Polvere” e quest’anno con “Balorda nostalgia” ha portato «la forza, l’energia, la potenza» ha evidenziato Carlo Conti. Lucio Corsi «ha portato la sua genialità, la sua freschezza, il suo look» fuori dal comune. E poi Brunori Sas che a Sanremo ha portato la sua Calabria e a detta del direttore artistico e conduttore «ha impreziosito questa edizione con la sua presenza e con la sua musica».

SANREMO, LA SODDISFAZIONE DI BRUNORI, TERZO NELLA GENERALE MA PRIMO AL TELEVOTO

E se la Calabria si è unita tutta per sostenere il cantautore, non c’è per nulla delusione da parte sua per il terzo posto, anzi. «Sono rimasto sorpreso – dice – perché ero arrivato qui con l’unica aspettativa di portare me stesso e il mio mondo». “L’albero delle noci «è una canzone a cui tengo tantissimo per ovvie ragioni, questa sorta di lettera indirizzata a chi ha rivoluzionato la mia esistenza (la figlia, Fiammetta; ndr). Quindi sono molto contento del risultato».

Brunori Sas, sin da i pre-ascolti dei brani riservati alla stampa, è sempre stato tra i favoriti di questo Festival. Ma questo non è stato motivo per lui di grandi aspettative, anzi, a quanto pare è sempre rimasto con i piedi per terra avendo per questa avventura un unico obiettivo: far conoscere la sua musica ad un pubblico più ampio. «Ero già contento giovedì – dice infatti – quando ho sentito l’applauso a fine canzone, mi ha fatto molto piacere. Come mi ha fatto piacere che la critica, la stampa, avesse parlato bene della canzone. Ma quando poi quel tipo di brani, che potrebbe non essere esattamente da Sanremo o non con un tono scoppiettante, invece vedi che arriva, allora vuole dire che è andata davvero bene».

È andata bene si! Perché il risultato finale per Brunori Sas è quello del terzo posto ma, a pubblicazione di tutte le classifiche delle serate, Brunori è risultato quasi sempre primo. È stato il voto dopo l’annuncio della cinquina a cambiare le carte in tavola. Ma vediamolo nel dettaglio.

IL DATO DEL VOTO SERATA PER SERATA

Nella prima serata, dopo il voto della Sala stampa, era al terzo posto in classifica dopo Giorgia e Simone Cristicchi. Nella terza serata era secondo dopo i Coma Cose nella classifica delle radio e primo al televoto, ma soprattutto primo nella classifica data dalla somma delle due giurie. E ancora una volta al primo posto nella classifica congiunta delle due serate e di tutte le giurie. Nella finale, per la giuria delle radio risultava al quinto posto, per la giuria della stampa quarto e per il televoto primo. La cosa sorprendente e che nella finale, nella classifica complessiva delle tre giurie e nella somma di tutte le classifiche delle varie serate, Brunori Sas era ancora una volta primo. È con l’azzeramento dei voti per la cinquina finale che la sorte di Brunori è cambiata piazzandosi così al terzo posto ma comunque sul podio.

Un terzo posto che è stato comunque «sorprendente. Proprio perché quando non hai aspettative e non pensi a quello che puoi perdere o puoi guadagnare, accadono delle cose belle». E poi, ovviamente, scherza: «L’unica cosa che mi dispiace è l’Eurovision, perché con la mia fisicità avrei potuto portare i miei outfit da parroco. Magari parleremo con Olly»,

«E comunque sono molto contento per loro due (Olly e Lucio Corsi; ndr). E poi è bello perché è un podio di giovanissimo, dal primo al terzo tutti ragazzini, questo lo sottolineerei se possibile».