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Trent’anni dopo “Grace”, il capolavoro dell’alternative rock Jeff Buckley conquista la Billboard Hot 100 grazie ai social: non era lui in anticipo, ma noi in ritardo.

Siamo in Paradiso o all’Inferno? Una cosa è chiara: Jeff Buckley non era in anticipo. Eravamo noi ad essere in ritardo. C’è una macabra ironia nel destino di Jeff Buckley. Immaginate di scrivere un’apologia del vostro fallimento in amore. Sette minuti di dolore ed eleganza dedicati a una ex. Per poi diventare l’inno di una generazione. Mentre lui fissava il telefono sperando in un segno, il mondo di oggi risponde in coro. Non è solo un ritorno in classifica. È la rivincita di un uomo. Lui non ha mai cercato la morte, ma nella morte ha trovato l’immortalità. Oggi, Lover, You Should’ve Come Over riemerge dall’oscurità del 1994 e travolge le classifiche. Grazie a TikTok e alle piattaforme di streaming, il brano ha superato i 400 milioni di ascolti. Ha anche sorpassato la nota cover di Hallelujah.

Ma perché proprio ora? I giovani “inguaribili nostalgici” stanno appena scoprendo una scrittura unica. Questa scrittura può trasformare il rimpianto e il senso di colpa in un’architettura sonora elegante e complessa. Negli anni ’90, il mondo forse non era pronto a una confessione così nuda. Oggi, quel culto è diventato mainstream. Ci mostra che bellezza e fragilità trovano sempre il loro posto. Anche quando sembra troppo tardi.

BUCKLEY CONQUISTA IL MONDO CON GRACE

Buckley è l’artista che con un solo album, Grace, ha riscritto la storia della musica. Un disco la cui lavorazione fu un travaglio mistico. Iniziato nel 1993, quasi finito in tre mesi, ma poi cestinato del tutto. Jeff sentiva che stava nascendo qualcosa di più “magico” e decise di ricominciare da capo.

Erano gli anni dei Nirvana, e mentre i suoi coetanei urlavano la rabbia del grunge, Buckley scelse la voce come strumento principale. Una voce celestiale, capace di spaziare tra l’oscurità più profonda e la luce più accecante. Il blocco artistico svanì solo dopo un grande dolore: la morte del padre. Così, l’album divenne un diario intimo per la sua musa, Rebecca Moore.“I’m not afraid to go, but it goes so slow”

A differenza dei poeti stilnovisti, la donna di Buckley non è un angelo intoccabile nel cielo. È una donna concreta. Il suo compito è guidare l’uomo per mano, aiutandolo ad attraversare l’inferno della vita. Per Dante, Beatrice rappresenta la salvezza divina. Per Jeff, la donna è il senso di quella “Waiting in the fire.” Questa attesa è centrale nei suoi testi.

BILLBOARD HOT 100, BUCKLEY E IL DISCO PLATINO

Grace non è un album che cerca la morte. Lo stesso Jeff, a differenza di molti amici, non cercava la morte come soluzione. Eppure, riascoltarlo oggi mette i brividi: Jeff viveva un passo alla volta, un giorno alla volta. Non si chiedeva “come sarò tra dieci anni”, ma guardava solo al domani. Una visione tragica che ha portato via un artista a soli trent’anni. Ci lascia con l’eterno dubbio su quali vette avrebbe potuto raggiungere.

Il successo odierno è il trionfo della “lunga gittata”. Grace ha continuato a vendere, anno dopo anno, fino al disco di platino negli Stati Uniti. È la prova che la verità non scade. Buckley rimane lì, sospeso nel tempo. Ci insegna che la musica non è una gara di velocità, ma una questione di resistenza emotiva. Trent’anni dopo, siamo ancora qui, insieme a lui. Fissiamo quel telefono, aspettando una chiamata. Finalmente, è arrivata da tutto il mondo.