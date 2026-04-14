Daniele Silvestri e “Sana e robusta Costituzione”, il singolo che nessuno si aspettava

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Daniele Silvestri torna con un nuovo singolo civile e spiazzante, un disco di canzoni riarrangiate in trio e un tour estivo che ad agosto arriverà in Calabria per la XVII edizione del Be Alternative Festival

“Le cose che abbiamo in comune sono. Facilissime da individuare” lo cantava qualche anno fa Daniele Silvestri. Una di queste è la Costituzione Italiana e lo diciamo oggi. Parlare di Costituzione senza fare il professore e senza annoiare è un’arte rara. Daniele Silvestri la padroneggia da decenni, e lo dimostra di nuovo con Sana e robusta Costituzione, nuovo singolo uscito per Epic Records / Sony Music Italy.

DANIELE SILVESTRI E LA COSTITUZIONE



Il brano è stato presentato qualche settimana fa in Piazza del Popolo a Roma, durante la manifestazione per il “no” al referendum costituzionale. Un’uscita a sorpresa, quasi teatrale, nel senso più alto del termine: la canzone prima della notizia. Il testo entra piano: «Possiamo dormire tranquilli / Possiamo perfino tifare un pallone / Possiamo perché per fortuna / o per merito altrui / questa nostra Nazione gode ancora / almeno per ora / di una sana e robusta Costituzione». Dentro quei versi si sente ironia, e qualcosa che assomiglia all’inquietudine. Quel “almeno per ora” non è un vezzo stilistico.

Il videoclip è di Giacomo Citro, con motion graphic di Roberto Biadi. Niente denuncia urlata. Qualcosa di più quieto, e forse più efficace.

IL NUOVO DISCO



Il singolo anticipa Canzoni a sdraio, un album che già dal titolo dichiara le sue intenzioni: niente di urgente, niente di verticale. Silvestri ha scelto di riarrangiare alcuni dei suoi brani meno noti, quelli che nel tempo erano scivolati ai margini del repertorio, e di farlo in trio. Con lui ci sono Davide Savarese alla batteria e percussioni, e Marco Santoro al fagotto e alla tromba. Il fagotto, già. Non è un dettaglio decorativo: è una scelta che dice molto su dove vuole andare questo progetto.

In un mercato musicale che ragiona per singoli da trenta secondi e algoritmi di raccomandazione, un disco costruito attorno alla scrittura e all’interpretazione è quasi un gesto controcorrente. Non nel senso dell’artista che si lamenta del presente, ma nel senso di chi decide semplicemente di fare un’altra cosa.

DANIELE SILVESTRI E IL TOUR ESTIVO



L’estate porterà anche il tour Canzoni a Sdraio, al via il 26 giugno. Il concerto, in questo formato, sarà uno spazio narrativo più che uno show. Le canzoni nella loro versione più essenziale, in luoghi che spesso sono già racconto di per sé. Il 2 agosto sarà in Calabria sullo sfondo del Lago Cecita, nel Parco Nazionale della Sila per la XVII edizione del Be Alternative Festival