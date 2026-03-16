Marco Simeoli torna in Calabria con “Manca solo Mozart”: ecco le tappe del tour

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Marco Simeoli torna in Calabria con “Manca solo Mozart”: un viaggio tra musica, storia e l’anima di Napoli. Uno spettacolo che dal 18 al 21 marzo attraverserà la Regione con quattro tappe tra Rende, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro.

Un negozio di musica. Cento anni di storia. Una città che cambia, soffre, rinasce e canta. E un palcoscenico che diventa macchina del tempo. Dopo il grande successo al Teatro Rendano di Cosenza con “Aggiungi un posto a tavola”, l’attore e regista Marco Simeoli torna in Calabria con “Manca solo Mozart”, uno spettacolo pieno di musica, memoria e umanità. L’appuntamento è dal 18 al 21 marzo con quattro serate speciali a Rende, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro, all’interno del progetto “Un Giorno all’improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”, ideato da L’Altro Teatro, Nastro di Mobius e Fondazione Armonie d’Arte.

Più che uno spettacolo, “Manca solo Mozart” è un viaggio appassionante dentro la storia di “Musica Simeoli”, lo storico negozio di famiglia che per oltre un secolo è stato il cuore pulsante della vita musicale napoletana. «È una storia vera – racconta Simeoli – che attraversa cento anni di vita del negozio di musica più importante di Napoli. Vi accompagnerò tra ricordi, aneddoti e personaggi straordinari. Sarà uno spettacolo emozionante ma anche molto divertente. Tutti i più grandi artisti sono entrati lì… tutti, o quasi. Manca solo Mozart».

Marco Simeoli torna in Calabria con “Manca solo Mozart”

Tra spartiti dimenticati, strumenti impolverati e documenti riemersi dal passato, il palcoscenico si trasforma in un luogo sospeso nel tempo, dove prendono vita i volti e le voci di chi ha fatto grande la musica italiana. Nel negozio sono passati artisti e protagonisti di un’epoca: da Matilde Serao al giovane Riccardo Muti ancora studente al Conservatorio, da Roberto Murolo a Renato Carosone, da Sergio Bruni a Totò, fino a Enzo Avitabile e Pino Daniele.

La drammaturgia e la regia di Antonio Grosso intrecciano questi incontri in un racconto che è anche la storia di un Paese. Dalla Napoli elegante della Belle Époque alle ombre della Seconda Guerra Mondiale, dalla rinascita del dopoguerra al boom economico degli anni Sessanta. E poi gli anni difficili della speculazione edilizia, il colera che piega la città, fino alla stagione intensa e contraddittoria degli anni Ottanta, segnata dall’energia di Diego Armando Maradona, dal talento poetico di Massimo Troisi e dalla musica rivoluzionaria di Pino Daniele. Tra episodi curiosi, ricordi struggenti e momenti di pura ironia, lo spettacolo restituisce l’anima più autentica di Napoli: quella fatta di passione, nostalgia e musica che non smette mai di risuonare.

Un giorno all’improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso

Il tour rientra nel ricco cartellone di “Un giorno all’improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”, un progetto culturale che sta attraversando l’intera Calabria trasformando il teatro in un’esperienza diffusa. Dal Pollino allo Stretto, dallo Ionio al Tirreno, artisti calabresi e nazionali stanno portando spettacoli non solo nei teatri ma anche nei borghi, nei musei, nelle biblioteche, nelle scuole e negli spazi urbani.

Il festival – finanziato con risorse PSC del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria – continua così il suo viaggio nelle cinque province con 60 appuntamenti in oltre 30 location, confermando l’ambizione di far vivere il teatro ovunque ci sia un pubblico pronto ad emozionarsi.

Marco Simeoli torna in Calabria con “Manca solo Mozart”: ecco le tappe del tour

Le date di “Manca solo Mozart”:

18 marzo – ore 20.30, Palacultura Giovanni Paolo II, Rende;

19 marzo – ore 20.30, Palazzo Gagliardi, Vibo Valentia;

20 marzo – ore 20.30, Auditorium “Sandro Pertini”, Crotone;

21 marzo – ore 20.30, Complesso Monumentale San Giovanni, Catanzaro.

Quattro serate per lasciarsi travolgere da una storia che parla di musica, di città e di vita. E alla fine, tra mille artisti passati da quel negozio, resta una domanda sospesa tra ironia e meraviglia: possibile che davvero manchi solo Mozart?