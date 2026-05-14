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Seconda edizione del Rovito InCanto Festival 2026: il 21 maggio va in scena “La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi.

ROVITO (COSENZA) – C’è una linea sottile che separa amore e convenienza, desiderio e potere, padrone e servo. Ed è proprio su questo filo affilato e irresistibile che si muove “La Serva Padrona”, il celebre capolavoro di Giovanni Battista Pergolesi, protagonista della seconda edizione del Rovito InCanto Festival 2026. L’appuntamento è fissato per il 21 maggio alle ore 20.30 al Teatro Comunale di Rovito. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale di Rovito con il sostegno della Regione Calabria, rientra nel cartellone artistico diretto dal M° Rosa Mazzei, confermando la volontà del festival di coniugare qualità musicale, tradizione e riflessione sociale. Il pubblico sarà trascinato in una commedia brillante, ironica e sorprendentemente moderna, capace ancora oggi di parlare al cuore e alle debolezze dell’essere umano.

Rovito InCanto Festival 2026: il 21 maggio va in scena “La serva padrona” di Pergolesi

Al centro della scena c’è Uberto, uomo ricco, maturo, abituato a comandare, ma ormai completamente intrappolato nella rete invisibile della sua giovane serva, Serpina. Lei non è la classica domestica obbediente: è intelligente, ambiziosa, provocatoria. Con abilità sottile e carattere dominante, ha lentamente trasformato la casa del padrone in un regno personale, approfittando della sua bontà e della sua debolezza. Uberto tenta di ribellarsi. Esasperato delle continue pretese della ragazza, annuncia improvvisamente di voler prendere moglie, convinto di poter ristabilire ordine e autorità. Ma quello che sembra un gesto di forza si trasforma presto in un clamoroso autogol sentimentale.

Serpina, dietro l’apparente insolenza, ha un obiettivo preciso: smettere di servire e diventare padrona. E per riuscirci mette in scena un piano tanto semplice quanto geniale. Fingendo di aver trovato un altro uomo disposto a sposarla, il misterioso e minaccioso Capitan Tempesta, scatena in Uberto una gelosia feroce e incontrollabile. Peccato che il terribile capitano non esista affatto. Dietro quell’uniforme si nasconde infatti Vespone, servo muto e complice della ragazza, travestito da soldato per portare avanti la commedia. La trappola si chiude quando il falso pretendente pretende da Uberto una dote di 4000 scudi per sposare Serpina. Una cifra enorme. Un ricatto perfetto.

A quel punto Uberto comprende di essere ormai perdutamente innamorato della giovane serva e, pur di non perderla, e probabilmente pur di non pagare quella fortuna, decide di sposarla lui stesso. È il trionfo di Serpina. La serva diventa padrona. Il padrone diventa prigioniero dei propri sentimenti. E il gioco delle gerarchie si ribalta completamente.

Dietro le risate e i ritmi brillanti dell’opera buffa, Pergolesi costruisce una satira lucidissima della società, dove denaro, seduzione, interesse e rapporti di forza governano le relazioni umane oggi esattamente come trecento anni fa. “La Serva Padrona” non è soltanto una commedia musicale: è uno specchio feroce e divertente delle debolezze dell’uomo. A dare vita ai personaggi saranno: Rosaria Buscemi nel ruolo di Serpina; Alessandro Scanderbeg nel ruolo di Uberto; Graziella Spadafora nel ruolo di Vespone. Al pianoforte, il M° Andrea Bauleo.