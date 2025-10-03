Affari Tuoi, la concorrente calabrese vince il premio da 300mila euro

6 minuti per la lettura

Partita straordinaria ad Affari Tuoi della concorrente calabrese, Francesca da Praia a Mare, che con un percorso coraggioso ha vinto il premio da 300mila euro

BOTTINO pieno per la Calabria ad Affari tuoi, la popolare trasmissione in onda su Rai Uno e condotta da Stefano De Martino. Nella puntata in onda il 2 ottobre, infatti, la coppia calabrese formata da Francesca a Pino (Francesca la concorrente e Pino l’accompagnatore) ha, con tenacia giocato una partita fondamentalmente perfetta. I due sono arrivati al finale in cui in gioco erano rimasti il pacco da 100mila euro e quello da 300mila euro.

L’offerta del dottore a quel punto sembrava irrifiutabile: un assegno da 200mila euro. Ma Francesca, sostenuta da Pino, ha dimostrato un coraggio estremo decidendo di “triturare” l’assegno, rifiutare, quindi, l’offerta del dottore e andare allo “spacchettamento”. Una scelta che, prima ancora di conoscere il contenuto del pacco di Francesca, ha suscitato l’apprezzamento dello stesso Stefano De Martino. Il padrone di casa, infatti, ha riconosciuto alla concorrente, originaria di Praia a Mare in provincia di Cosenza, un grande coraggio. Ma anche la capacità di saper prendere scelte difficili con decisione e senza ripensamenti.

Francesca, che nella vita fa l’infermiera, ha due bambine e un compagno, per l’appunto Pino, nella vita autista di autobus, che l’ha accompagnata in questa straordinaria cavalcata fino al premio più alto che la trasmissione mette in palio. Una partita che ha lungamente visto protagonista la giovane calabrese capace di costruire un percorso partito da subito bene.

Il primo giro di chiamate, infatti, ha consentito a Francesca di togliere dalle liste i premi blu di 100 euro, 200 euro e 20 euro, poi la prima chiamata di un premio rosso, quello da 20mila euro, seguito da un colpo pesante per la concorrente di Praia a Mare perché con la quinta chiamata esce dal tabellone il premio da 200mila euro. L’ultima chiamata del primo giro, scelta da Pino, ha tolto dal tabellone il pacco nero che valeva a sua volta 200mila euro. Tre chiamate buone, tre cattive ma la coppia calabrese ha saputo tenere ferma la propria linea accettando la prima offerta del dottore di cambiare il pacco. Una scelta che, come vedremo, si rivelerà azzeccata.

Lasciato il pacco 6 iniziale per il 4 fino a quel momento in mano all’Abruzzo, Francesca ha ripreso la partita aprendo proprio il pacco appena lasciato che al suo interno conteneva il premio da 10 euro. I successivi due tiri hanno consentito l’uscita di scena di “Gennarino” e del premio da 50 euro. Un trittico di chiamate sostanzialmente perfetto che ha dato forza alla coppia calabrese che in cambio ha ricevuto l’offerta di 30 mila euro. «Una bella cifra ma io ho un bel tabellone per il momento». Raccontando di aver da poco acquistato casa ma senza mobili, per cui 30mila euro son pochi, Francesca e Pina tritano l’assegno e vanno avanti.

Il successivo trittico di chiamate si apre con 15mila euro, poi 10mila e infine 50 mila euro. Non proprio un buon giro ma in effetti i pacchi blu erano molto pochi e le probabilità giocavano tutte a favore dell’uscita dei pacchi rossi. Ovviamente la cosa ha avuto un effetto sull’offerta del dottore che comunque sale rispetto alla precedente passando a 35mila euro. La palla passa a Francesca che, incassato l’appoggio di Pino, rifiuta l’offerta. Tritato l’assegno la chiamata successiva è di nuovo rossa (30mila euro) e la partita sembra cambiare linea. Dopo una partenza perfetta, infatti, a Francesca restano in tabellone solo 3 premi rossi e 4 blu. Il dottore fa scegliere tra cambio e offerta e l’infermiera calabrese riceve una offerta di 35mila euro. Stessa offerta di prima malgrado l’uscita di 4 rossi consecutivi. Non sufficiente per la coppia quindi si va avanti.

Sette pacchi all’esito finale e anche questa volta la chiamata di Francesca sembra segnare la partita perché ad uscire è ancora un pacco rosso, quello da 75mila euro. Una situazione che porta con sé la nuova offerta del dottore che ritorna all’originaria di 30 mila euro. Ma il gioco e gioco e Francesca e Pino decidono di voler ancora giocare passando ad un altro tiro. La partita è ora ad un bivio ma la scenetta del mantra sembra dare la svolta perché la chiamata successiva è da 5 euro e riporta in equilibrio il tabellone di Francesca. Il mantra (che ha consistito nella “palpatina” dell’ospite fisso, il comico Herbert Ballerina) ha funzionato e Francesca e Pina passano avanti. Nuova offerta, che riprende a salire a 35 mila euro, e nuovo rifiuto anche se la scelta, stavolta «è un po’ più complicato» scegliere.

Una manciata di secondi di riflessione e poi nuova tritatura e scelta sulla Toscana. Il pacco della Toscana conserva un nuovo pacco blu, quello da 500 euro, e la partita ritorna a favore della coppia calabrese che, a questo punto, si ritrova con due pacchi blu e due rossi. Da un lato 0 euro e 1 euro e dall’altra 100mila e 300mila. Francesca chiede una offerta da 200mila euro il dottore risponde con un quarto ossia una offerta da 50mila euro. Momenti di riflessione, 50mila euro sarebbero «una bella boccata d’aria». Pino scarica su Francesca garantendo pieno appoggio a qualsiasi decisione di Francesca che vuole fare almeno un altro tiro. Detto fatto, assegno triturato e si passa al nuovo tiro.

De Martino a questo punto chiede di chiamare lo zero, Francesca chiama il Veneto dove non c’è lo zero ma c’è un euro. Le lacrime brillano negli occhi di Francesca inquadrati dalle camere e la coppia passa alla proposta del dottore per offerta legata all’ultima chiamata della partita. Il dottore lusinga la coppia calabrese con una offerta da 75mila euro. La decisione di Francesca sembra vacillare ma è solo un’impressione: Vuole andare avanti perché «quando sei qua sei spinto da una energia particolare». Una piccola scenetta a sdrammatizzare e infine la scelta: Si trita.

Ultima chiamata, fari puntati sul Piemonte che spacchetta e… il pacco contiene lo 0 e partono festeggiamenti e balletto con coreografia sulle note di OH MA’ di Rocco Hunt e Noemi. Si raggiunge quindi l’acme della serata. Il dottore chiede a Francesca quanto vuole per chiudere la partita, la concorrente calabrese punta alto: 250mila euro nella convinzione che a questo punto «sono convinta di avere i 300mila». Il dottore risponde con una offerta da 200mila che non mette però in crisi la convinzione di Francesca che adesso non ha più dubbi e ribadisce che «o 250 o niente» per cui si va avanti. «Non stiamo scherzano, i sono molto seria. Secondo me non mi avrebbe offerto 200mila euro se io non avessi avuto i 300 mila euro».

Pausa pubblicitaria, ripresa con il “riassunto” di De Martino e i complimenti per aver costruito un finale in cui Francesca è stata capace di rifiutare una offerta da 200mila euro «senza pensarci neanche per 2 secondi», e poi l’ultimo spacchettamento. Francesca dopo 38 puntate ad Affari Tuoi, veterana della trasmissione, apre il suo ultimo pacco e al suo interno trova il super premio da 300mila euro. Esplosione di gioia. Abbracci, baci e ringraziamenti. e Francesca «va a casa – urla di Martino – con 300mila euro… la palpatina di Herbert ha funzionato».